Protestoların sürdüğü İran'da, yönetim yanlıları da destek gösterisi düzenleyecek

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protesto eylemeleri sürerken, yönetim yanlılarının da yarın "karşı gösteri" düzenleyeceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Huccetul İslam Muhsin Mahmudi, yaptığı açıklamayla Tahranlıları yönetim yanlısı gösteriye davet etti.

İran'ın resmi ajansı İRNA da İslami Propaganda Şurası'nın çağrısıyla düzenlenecek gösterilerin yarın cuma namazından sonra ülke genelinde yapılacağını duyurdu.

Bu arada devam eden eylemler nedeniyle başkent Tahran'da sıkı önlem alan güvenlik güçleri, sert müdahalelerle protestocuların bir araya gelmesine ve gösteri yapılmasına izin vermedi.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, başkent Tahran'daki gösteriler küçük gruplar halinde Veliasr Caddesi, Keşaverz Bulvarı, İnkılap Meydanı, Lale Parkı ve çevredeki sokaklarda gerçekleşti, ayrıca Tecriş ve Kudüs meydanlarında da kısa süreli protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Haberde, göstericilerin lideri olduğu öne sürülen kişilerin gözaltına alındığı, bu kişilerin üzerlerinde ateşli silah, şok tabancası ve cop yakalandığı aktarıldı.

Öte yandan Tahran'da birkaç gündür süren gösteriler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken güvenlik güçlerinin görüntü çekmeye çalışanlara sert müdahalede bulunduğu ve birçok kişiyi gözaltına aldığı görüldü.

Tahran'ın olası gösteri bölgelerinde güvenlik güçlerinin yoğun varlığı dikkati çekerken, polis, sık sık biber gazı kullanarak kalabalıkları dağıtmaya çalıştı.

İnternet kısıtlaması

Tahran yönetimi protestocuların iletişim kurup bir araya gelmelerinin önüne geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren belirli bölgelerde internet erişimini sonlandırdı. Bu çerçevede İran'ın 3 GSM operatörünün interneti uzun süre kesildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde internet yeniden açılırken sosyal medya ve mesajlaşma programları devre dışı bırakıldı, farklı ülkelerden "DNS kullanarak" engellenmiş uygulamaları çalıştırmaya yarayan VPN programları çalışamaz duruma geldi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.