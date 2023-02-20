Protestocular Washington Mitinginde ABD'yi 'Savaş Makinesi' Olmakla Suçladı

WASHİNGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı önünde Pazar günü öğleden sonra düzenlenen mitingde yüzlerce protestocu, ABD'nin denizaşırı savaşlarda oynadığı "savaş makinesi" rolünü eleştirdi.

Organizatörler savaş karşıtı mitingin Ukrayna'ya gönderilen büyük meblağdaki paranın yanı sıra ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışmasındaki rolünü protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yayımlanan bildiride, "Vergi mükelleflerinin miyarlarca doları ABD hegemonyası, askeri-endüstriyel kompleksi ve yozlaşmış bir Kongre sunağında yakılıyor" ifadesi yer aldı.

ABD'li siyasi yorumcu ve medya sunucusu Jimmy Dore, Pazar günkü mitingde ABD'nın "yozlaşmış" olduğunu yineledi.

"Bu savaşı bugün diplomasi yoluyla bitirebileceğimizi biliyor musunuz?" diyen Dore, "Fakat politikacılar silah üreticilerini zenginleştirmek istiyor, bu yüzden de onlara bağış yapmaya devam ediyorlar" dedi.

New Yorklu bir protestocu olan Cat McGuire de Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşün en önemli hedefi Ukrayna'daki savaşı durdurmak" dedi.

"İnsanların uyanması lazım" diyen McGuire, "Muazzam bir savaş çığırtkanlığı propagandası var ve ne yazık ki çok fazla insan buna inanıyor" dedi.

Diğer konuşmacılar ve protestocular ise askeriye, özel savunma müteahhitleri ve politikacılardan oluşan güçlü bir çıkar grubu olan ABD'nin askeri-endüstriyel kompleksine ateş püskürdü.

Protestocular mitingden sonra Beyaz Saray'a yürüyerek "NATO'ya hayır, savaşa hayır" sloganları attı.

Teksaslı bir protestocu olan Eric Reeves, Washington'da karar vericiler üzerinde büyük etkisi olan askeri-endüstriyel kompleksin "fazlasıyla kontrolden çıktığını" ifade etti.

Reeves, ABD hükümetinin "ABD halkının isteğini yerine getirmediği" ve "halka danışmadan kararlar verdiğinden" yakındı.