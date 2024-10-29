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Protesto COP16'ya Dikkat Çekti: Doğa İçin Barış Talebi

Protesto COP16'ya Dikkat Çekti: Doğa İçin Barış Talebi
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Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında çevre aktivistleri protesto düzenleyerek, biyoçeşitliliğin korunması için somut kararlar talep etti.

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında bir grup çevre aktivisti protesto düzenledi.

COP16 toplantılarının yapıldığı alanda toplanan çevre aktivistleri, eylemlerini sloganlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti.

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının vurgulandığı protesto, barışçıl şekilde sona erdi.

Protestoya çok sayıda kişi katılırken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek COP16 zirvesinde 190 ülkeden temsilci yer alıyor.

Zirve sürecinde kentin park ve meydanlarında "Doğa için barış" (Paz con la Naturaleza) sloganlarının yer aldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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