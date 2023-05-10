Prostat ameliyatlarında 'HoLEP' avantajı

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Çetin Levent Peşkircioğlu, "Prostat, portakal gibi kabuk ve meyveden oluşan bir yapıdır.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Çetin Levent Peşkircioğlu, "Prostat, portakal gibi kabuk ve meyveden oluşan bir yapıdır. Prostat ameliyatı, kabuğun içindeki meyveyi almak gibidir. Bunu alırken de kullandığımız enerji türlerine göre yaptığımız işlerin adı değişir. HoLEP yöntemi diğer kapalı prostat ameliyatlarına göre çok büyük prostatlarda daha fazla avantaj sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Peşkircioğlu, Güven Hastanesi'nden paylaşılan yazılı açıklamasında, HoLEP ameliyatı ile prostat tedavisi hakkında bilgi verdi.

HoLEP'in, holmium lazer enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen güncel prostat ameliyatı yöntemi olduğunu belirten Peşkircioğlu, kapalı prostat ameliyatlarında hedefin prostatı tamamen almak olduğunu dile getirdi.

Peşkircioğlu, "Kapalı ameliyatların hepsinde sistoskopi adı verilen optik bir cihazla idrar yoluna girilir ve prostat gözlenir. Prostat, portakal gibi kabuk ve meyveden oluşan bir yapıdır. Prostat ameliyatı, kabuğun içindeki meyveyi almak gibidir. Bunu alırken de kullandığımız enerji türlerine göre yaptığımız işlerin adı değişir. HoLEP yöntemi diğer kapalı prostat ameliyatlarına göre çok büyük prostatlarda daha fazla avantaj sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Prostat ameliyatlarında HoLEP işleminin avantajlarını sıralayan Peşkircioğlu, HoLEP'in, kan sulandırıcı kullanan ya da kanama bozukluğu gibi kanamayla ilgili problemi olan kişilerde ve yaşlı hastalarda da rahatlıkla uygulanabildiğini bildirdi.

-"Tedavide önemli bir unsur HoLEP cihazının gücü"

Peşkircioğlu kullanılan HoLEP cihazlarının gücünün önemine değinerek, "HoLEP cihazındaki holimiumun gücü de oldukça önemlidir. 30-40-60 gibi wattlarda yani güçlerde HoLEP cihazları bulunmakta ancak bu cihazlar ayırma ve sıyırma işlemini çok iyi yapmamakta. HoLEP cihazının fiziksel ve teknik özellikleri oldukça önemlidir. 150 wattın altındaki cihazların çok etkili olmadığını söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

-"Çoğunlukla belden aşağı uyuşturarak yapıyoruz"

HoLEP ameliyatının süresinin prostatın büyüklüğüne göre değişebileceğini yaklaşık 1,5 saat sürebileceğini belirten Prof. Dr. Peşkircioğlu, "HoLEP ameliyatında anestezi ile belden aşağıyı uyuşturma avantajları var. Yani hastaların tümü uyumak zorunda değil. İsteyen hastalar uyutulabilir tabii ki. Ama çoğunlukla belden aşağı uyuşturarak yapıyoruz. Prostat tamamen alındıktan sonra patolojiye gönderilir ve prostatın olduğu bölgeye sonda takılır. HoLEP ameliyatından sonra hastalar iki gün hastanede yatar. Sonrasında sondaları çekilir ve idrarlarını yapmaları gözlenir. İdrarlarını yaptıktan sonra taburcu edilirler." bilgilerini paylaştı.

-"Holep ameliyatı ile iyileşme süresi daha hızlı olur"

HoLEP ameliyatından sonra günlük hayata dönüş sürecine de değinen Peşkircioğlu, şunları kaydetti:

"HoLEP ameliyatı ve diğer kapalı prostat ameliyatlarının hepsinde tam iyileşme 1-1,5 ay kadar sürer. Ancak bu süre boyunca ağır kaldırılmamalı, yeterince su içilmeli ve cinsel aktivitede bulunulmamalıdır. HoLEP ile hastalar genellikle bir hafta içinde evde veya yakın çevrede olağan hayatlarına dönebiliyorlar. HoLEP ameliyatı, lazer enerjisi ile prostatı tamamen kabuğundan sıyırdığı için içeride prostat dokusu bırakmaz. Bu nedenle genellikle HoLEP ameliyatı sonrası kanamalar daha az görülür ve iyileşme süresi daha hızlı olur."