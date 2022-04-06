"Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı

AA - Taner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
'Projem KOP ile Hayat Buluyor' projesi tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Konya tanıtım toplantısı yapıldı.

YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Konya tanıtım toplantısı yapıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta eğitim gören lise öğrencilerinin sunacağı projeleri değerlendireceklerini söyledi.

Şahin, öğrencilere, "Başkanlık olarak sizlerin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak, insani ve milli değerlerle yetişmenizi ülkenin kaderinde söz sahibi olmanızı önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimizi yarışma temalarımızın ilgi alanlarına giren sektörlerde gözlem yapmaya ve proje başvurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceği olan sizleri şimdiden tebrik ediyor, bu süreçteki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yapılan çalışmayla proje konuları için 9 tema belirlenirken, gençleri ihtiyacın tespiti yapma ve yapılanma sürecine dahil etmek amaçlanıyor.

Düzenlenen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

AA / Taner Aydın - Güncel

Konya Ovası Projesi, Mahmut Sami Şahin, Yozgat, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title