Proje yöneticiliğini fırıncının yaptığı kripto para dolandırıcılarına 10'ar yıla kadar hapis talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsasında yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli hakkında "bankacılık veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, mağdur M.A.Ö, kripto para borsasına yatırım yapıp, "soğuk cüzdanda" parayı kilitleyerek yıllık yüzde 270 kar sağlandığına dair duyumu üzerine Telegram üzerinden yatırım danışmanlık grubuna dahil oldu.

Kendisini projenin saha sorumlusu ve CEO'su olarak tanıtan İbrahim S'nin yönlendirmesiyle 1 milyon lira değerindeki kripto parasını şüphelinin belirttiği uygulamadaki soğuk cüzdana gönderen M.A.Ö, bir süre sonra parasının 13 ay kilitli kalması gerektiği söylenince parasına müdahale edemedi ve kontrol tamamen havuz hesabını yöneten kişilere geçti.

Hesabındaki paranın sürekli azaldığını gören M.A.Ö, projeden çıkmak istedi ancak hesabın kilitli olması sebebiyle herhangi bir işlem yapamayınca kendisiyle iletişime geçen şüphelilerden şikayetçi oldu.

"İnsanların büyük paralarla girmelerini istemedim"

İddianamede ifadesine yer verilen M.A.Ö, şüphelilerin projede batma veya zarar etme riskinin bulunmadığını söyleyerek güven sağladıklarını, yatırımcıları kendi açtıkları projelere ait ofislere davet ederek projeyi tanıdıklarına anlatmaları ve yeni yatırımcılar getirmeleri konusunda telkinlerde bulunduklarını anlattı.

Yatırım yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra projenin yöneticileri ve danışmanlarının yönetebildiği, projenin havuz hesabında bulunan mevcut kripto paralarının, kendisinin bilgisi ve rızası dışında bir anda şüpheliler tarafından üretilen sözde kripto paraya dönüştürüldüğünü belirten M.A.Ö, 1 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parası karşılığında kendisine 40 bin adet proje kapsamında üretilen kripto para verildiğini ve verilen kripto paranın 24 saat sonra yüzde 80 değer kaybettiğini aktardı.

Şüpheli Bedran A. da bir dönem fırıncılık yaptığını, kripto para konusunda kendisini geliştirdiğini ve yatırım danışmanlığı yaptığını anlattı.

Vadeli yatırım projesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu ifade eden Bedran A, "Bu projede yatırım yapmak isteyen kişilere 13 ay boyunca aylık yüzde 21 kar vaat edilmiştir. Ayrıca bu projede zarar da kar da olabileceği belirtilmiştir. Ben, kimseyi yatırımcı bulmaları için zorlamadım. Ben, bu projenin risklerinden bahsettim. İnsanların büyük paralarla girmelerini istemedim." ifadeleri kullandı.

Projenin kurucu ortağı olduğu belirtilen şüpheli Ayhan D. de pazarcı olarak çalıştığını, geçimimi bu şekilde sağladığını, bilgisayar yazılım, donanım ve programlama konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını, sadece internete girecek kadar bilgisi olduğunu savundu.

Bedran A'yı 7 yıldır tanıdığını aktaran Ayhan D, şu beyanda bulundu:

"Ortak bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Ben, bu şahıs ile tanıştığımda fırıncıydı. Yaklaşık 2 yıldır kripto alım-satım işleriyle uğraşmaktadır. 'Daily Finance' isimli Telegram grubu ve 'Dly Token' isimli kripto paranın kurucu ve yöneticisidir. Aramızda para alış verişi olmuştur. Ayrıca bu şahıs bana 2022 yılında yeni bir yazılım projesinin olduğunu, yanında çalışma arkadaşlarının olduğunu ve bana da yanında çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Beni de bu şahsın yanında yapmış olduğu projeyi yakın çevreme anlatmaya ve tanıtımını yapmak için görevlendirdi. Bana da maaş olarak kripto varlığı gönderiyordu."

Ayhan D, projede taraflarca üretilen kripto paranın kullanılmaya başlanmasından sonra projenin sahte olduğunu anladığını ve 2024 yılı Nisan ayında projeden ayrıldığını öne sürdü.

"Evime silahla baskın yaptılar"

Şüpheli İbrahim S. ise ifadesinde hedef olarak gösterildiğini ve projenin CEO'su olarak tanıtıldığını ileri sürerek, "Bir konuşmamda 'bunların söyledikleri yalan' şeklinde beyanlarım vardır. Konuşmalarımdan sonra beni Telegram grubundan attılar. Ailem ve yakın arkadaşlarımın hesaplarını kapattılar. Evime silahla baskın yaptılar. Ben, bu projenin dolandırıcılık amaçlı olduğunu anlayınca çevremdeki insanları ve beni tehdit etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler İbrahim S, Muharrem S, Necati S. ve Ecem O. da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini yeni yatırımcılar getirmedikleri ve reklam yapmadıklarını öne sürdü.

10'ar yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüphelilerin Telegram kanalı üzerinden projelerini aynı anda birden çok kişiye ulaşmasını kolaylaştıracak bir sistem kurdukları müştekiden hileli hareketlerle farklı zaman dilimlerinde yaklaşık 1 milyon lirasını kendilerine ait soğuk cüzdan adresine göndermesini sağladıkları belirtildi.

Şüphelilerin kripto paranın soğuk cüzdanda kilitli olduğundan yatırımına müdahale edemeyen ve yatırımdan çıkamayan müştekinin, 1 milyon 300 bin lirasına karşılık, kendilerinin ürettikleri belirtilen kripto paradan 40 bin adet verdikleri ifade edilen iddianamede, müştekinin bu işlemi yaptıktan yaklaşık 24 saat sonra kripto paranın birim fiyatının yüzde 80 değer kaybettiği ve bu suretle müştekinin dolandırıldığı tespitine yer verildi.

İddianamede, 6 şüphelinin ayrı ayrı "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ay yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.