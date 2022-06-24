Proje kapsamında Tekirdağ'a gelen Manisalı gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Proje kapsamında Tekirdağ'a gelen Manisalı gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi

AA - Fırat Çakır - Güncel
 - Güncelleme:
Proje kapsamında Tekirdağ'a gelen Manisalı gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Manisa'dan gelen Gönüllü Gençler Tekirdağ programına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Manisa'dan gelen Gönüllü Gençler Tekirdağ programına başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa ilçesinde gençlerle bir araya gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, geleceğin Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini dile getirdi.

Dünyada bir yarışın olduğunu ve bu yarışta herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak öyküsünü bir adım daha öteye taşıyarak çağdaş medeniyeti oluşturan ulus haline gelmemiz lazım. Geleceğin Türkiye'si bizim omuzlarımızda diyeceksiniz. Ne iş yaparsanız yapın, bu sizin tercihinizdir ancak yaptığınız işi ne kadar iyi yaparsanız hem başarılı olursunuz hem de hep birlikte ülkemizi kalkındırmış olursunuz. Yarının Türkiye'sinin sizin omuzlarınızda yükseleceğini asla unutmayın." dedi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 gün sürecek projede, gençler düzenlenmesi planlanan çeşitli aktivitelerin yanı sıra Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme imkanı bulacak.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Türkiye gençlik Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title