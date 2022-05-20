Profesörün köpek balığı sürüsüyle yakın teması sualtı kamerasında - Haberler

Profesörün köpek balığı sürüsüyle yakın teması sualtı kamerasında

Kum köpekbalıklarına 2 metre mesafeden el salladı 'Korkmayın' mesajı verdi

Türkiye kıyılarında tehlikeli köpek balığı türü yok

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Kıyılarımızda tehlikeli türde köpek balığı bulunmamaktadır"

"Ben çoğu zaman köpek balıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpek balığı yemez"

ANTALYA - Yaşamının dörtte birini sualtında araştırmalarla geçiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye kıyılarında tehlikeli türde köpek balığı bulunmadığını söyledi. Tatile gelen vatandaşların denize girdiklerinde böyle bir korkuya kapılmamaları gerektiğini belirten Gökoğlu, "Ben çoğu zaman köpek balıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpek balığı yemez" dedi. Öte yandan profesörün Antalya açıklarındaki dalışları esnasında denk geldiği Kum türü köpek balığı sürüsüyle yakın teması da su altı kamerasına yansıdı.

Korku filmlerine konu olan ve dünyanın farklı noktalarında saldırılarıyla gündeme gelen köpek balığı saldırılarına ilişkin, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu açıklamalarda bulundu. Köpek balığı popülasyonunun sosyal medyada çoğalmış gibi gösterildiğini ve buna son derece üzüldüğünü belirten Gökoğlu, türlerin son zamanlarda iyice azaldığını, nesillerinin de tehlikede olduğunun altını çizdi.

"Çoğu kırmızı listede"

Köpek balıklarının çok yavru bırakan bir tür olmadığına dikkat çeken Gökoğlu, "Çok az yavru bırakırlar ve sayıları azdır. Yavrulama periyotları uzundur ve en küçük yavrusu dahi her türlü av aracında yakalanır. Doğada, özellikle Akdeniz çanağında nesilleri hızla azalan türler arasında. Çoğu kırmızı listede ve nesilleri kritik seviye geldi, hatta nesilleri yok olan türler de var" dedi.

"Beni yemedilerse kimseyi yemezler"

Prof. Dr. Gökoğlu, köpek balıklarının tehlikeli canlılar olmadığını ve Türkiye kıyılarında tehlikeli türde köpek balıklarının bulunmadığını da belirterek, "Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum; Akdeniz çanağında hızla azalan türler. Eskiden köpek balıkları kıyımızda çok vardı. Köpek balığı saldırısına dair hiçbir vaka duydunuz mu? Yoktur. Benim yaşamımın dörtte biri suyun altında geçti. Ben çoğu zaman köpek balıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpek balığı yemez" ifadelerini kullandı.

Köpek balıklarıyla yakın temas sualtı kamerasında

Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun geçtiğimiz sene Antalya açıklarında gerçekleştirdiği dalışlarda 2-3 metre uzunluğundaki köpek balıkları ile yakın teması sualtı kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5'e yakın kum köpek balığı türüyle 2 metre yakınlığa kadar gelen Prof. Dr. Gökoğlu'nun balıklara el sallaması görüntülere yansıdı.