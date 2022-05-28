Profesörler, öğrencilerini seslendirdikleri türkülerle mezun etti - Haberler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğretim üyelerinin oluşturduğu koro sahneye çıktı. Profesörler, söyledikleri koro ve solo türkülerle öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı. Bu yıl 155 mezun verdiklerini belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, "Pandemi nedeniyle uzun bir süre ayrı kaldığımız öğrencilerimizi türkülerle mezun edip uğurladık" dedi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, diplomalarını 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki mezuniyet töreninde aldı. Fakülte dekanı, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin oluşturduğu koronun sahneye çıktığı törende, türküler koro ve solo olarak seslendirildi. Eğitmenlerin seslendirdiği türkülerle hem hüzünlenip hem de coşan öğrenciler, finalde halay çekip eğlendi. Öğretim üyeleri de yıllarca ders verdikleri öğrencileriyle halay çekti.