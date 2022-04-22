Profesöre 'burun ameliyatı' dayağına 28'er yıla kadar hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Prof. Dr. Aydın Acar (56), trafikte aracının önüne kesen Sezgin A. (21) ve Uğur G. (27) tarafından öldüresiye dövüldü. Acar'ın, 3 yıl önce yaptığı burun ameliyatını beğenmeyen hastası Zehra Ç.'nin azmettirdiği iddia edilen 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı. Zehra Ç., Sezgin A. ve Uğur G. hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 1 Mart'ta Keçiören ilçesinde meydana geldi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Aydın Acar, mesai bitiminde otomobili ile evine gitmek için yola çıktı. Prof. Dr. Aydın Acar'ın kullandığı otomobilin önü, Çiçekli Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde, 06 VKN 78 plakalı araçla kesildi. Araçtan inen 2 kişi, camı indirerek, ne olduğunu soran Acar'a saldırdı. Acar'ı öldüresiye dövüp, hakaret ve tehdit eden 2 kişi, çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine araca binerek uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren Prof. Dr. Acar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Acar'a Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporda; hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi.

Zehra Ç.'nin azmettirmek suretiyle olmak üzere 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 8 aydan 28'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.