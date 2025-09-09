Prof. Selçuk Çolakoğlu: Çin'in Kalkınma Deneyiminden Küresel Yönetişim Dersleri

KUNMİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Kurucu Direktörü Profesör Selçuk Çolakoğlu, küresel yönetişim için Çin'in kalkınma deneyiminden çıkarılacak dersler olduğuna dikkat çekti.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu sırasında Xinhua'ya demeç veren Prof. Çolakoglu, yeni açıklanan Küresel Yönetişim İnisiyatifi de dahil olmak üzere Çin'in önerdiği inisiyatiflerin, Küresel Güney ve ötesinin karşı karşıya olduğu zorluklara yeni çözümler sunduğunu söyledi.

"Küresel Güney'i Güçlendirmek, Küresel Değişimleri Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu, 110 ülke ve bölgeden 260'ın üzerinde kuruluş ve kurumun yaklaşık 500 temsilcisini bir araya getirdi. Forumun ilki geçen yıl Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenmişti.

Çin'in, Küresel Güney arasındaki işbirliğini özellikle yeni açıklanan Küresel Yönetişim İnisiyatifi aracılığıyla güçlendirmeye yönelik çabalarından övgüyle bahseden Çolakoğlu, "İnisiyatif, kapsayıcılık ve eşitliği öne çıkarıyor" diyerek, bunun sadece Küresel Güney için değil, ticari gerilimler gibi zorluklarla karşı karşıya olan gelişmiş ekonomiler için de önemli olduğunu belirtti.

Çin'in kalkınma, güvenlik, medeniyet ve yönetişim konularında önerdiği dört küresel inisiyatifin birbiriyle yakından bağlantılı olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, bu inisiyatiflerin, günümüzün karmaşık küresel sorunlarını ele almaya yönelik kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, Yunnan'ı ilk kez ziyaret ettiğini ve bölgenin kaydettiği ilerlemeden etkilendiğini kaydetti. "Yunnan, uluslararası alanda nispeten az tanınan bölgelerin bile hızlı büyüme kaydedebileceğini ortaya koyuyor" diyen Çolakoglu, bunun Çin'in dengeli kalkınmayı teşvik etme yeteneğini yansıttığını söyledi.

Çolakoğlu, Yunnan ziyareti sırasında Çin'in inovasyon odaklı büyümeye geçişine de tanık olduğunu belirtti. "Çin, ekonomik ve endüstriyel kapasitesini teknoloji ve yapay zekaya daha çok odaklanan bir modele doğru yönlendiriyor" diyen Çolakoglu, elektrikli araçlarla ilgili gelişmeleri ve DeepSeek'in temsil ettiği "büyük ölçekli yapay zeka modellerini" bu dönüşüme örnek olarak gösterdi.

Çin-Türkiye ilişkileri konusunda ise iki ülke arasında güçlenen bağlantı imkanları ve Türk halkının Çin'e artan ilgisini vurgulayan Çolakoğlu, "Çin çalışmalarına yönelik güçlü bir talep var. Bizim görevimiz, iki ülke arasında köprü işlevi görmek" dedi.