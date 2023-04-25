PROF. DR. YEREBAKAN, AK PARTİ'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Prof. Dr. Halit Yerabakan, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Yerebakan,?Sadece hastanede değil, aynı zamanda ekranlarda yaptığımız programlarla da kişilerin sağlıkları için mücadele edebilmesi adına onlara ilhan olmaya çalıştık. Bugün de Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'ndeyiz. Hastalarımızı ziyaret ettim. Özellikle hasta olan kişilerin en çok ihtiyacı olan şey, şefkat ve empatidir. Bir taraftan memnuniyetleri dinlerken diğer taraftan şikayetleri de dinlemek gerekiyor. Onlar için neler yapabileceğimi öğrenmek için bu hastaneye geldim. Seçim bölgemde her gün farklı hastanelere gidiyorum? dedi.

'İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİM'

'Milletin vekili olmak demek, onların vekaletini alıp sözünü yasama faaliyetlerine taşımak demektir' diyen Prof. Dr. Halit Yerebakan, 'Hastalarımız beni gördüklerinde oldukça heyecanlanıyorlar. Acaba televizyon programı için mi geldi buraya diyorlar. Aslında öyle değil. Evlerinde biri olarak gördükleri için mutlu oluyorlar. Hayatım boyunca hep onu yapmaya çalıştım. Sahici ve gerçekler peşinde koşan bir hekim olarak diğer meslektaşlarım gibi hastalarımızın yanında olmaya çalıştık. Onları dinleyen birisinin varlığı, onlara daha da güç veriyor. Zaten iyileşmede hep demiyor muyuz; stresi veya kaygıyı kişilerin üzerinden aldığımız zaman, hastaların iyileşme yönünde oldukça ciddi bir adım atmalarını sağlamış oluyoruz. Ben onlara destek olabiliyorsam ne mutlu. İnşallah bundan sonra da destek olmaya devam edeceğim' şeklinde konuştu.