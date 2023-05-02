PROF. DR. YAVUZ: DSÖ VERİLERİNE GÖRE KIZAMIK VAKALARINDA AVRUPA İKİNCİSİYİZ, AŞI KARARSIZLIĞI MUTLAKA GİDERİLMELİ

TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre Türkiye'nin 2023 Şubat ayı sonu itibariyle 'bildirilen kızamık vaka sayısına göre' 466 kişi ile Avrupa'da ikinci sırada olduğunu,...

Türkiye, çocukluk çağı aşılamasında yüzde 98'lik bir oranla uzun süre Avrupa'da ilk üçte yer aldı. Ancak artan aşı karşıtlığı ve aşı kararsızlığı, Kovid pandemisiyle beraber aşı karşıtlığı söylemlerinin vatandaşlarda çok daha fazla etkili olması ve düzensiz göçle beraber sayısı yükselen eksik aşılı çocuklar nedeniyle, yıllar sonra yeniden kızamık salgınlarıyla karşı karşıya kalınıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2023 Ocak ayında artış eğilimine giren kızamık vakalarında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'nin Şubat ayı sonu itibariyle Avrupa ikinciliğine yükseldiğini kaydetti. Prof. Dr. Yavuz, aşı kararsızlığı yaşayan kesimin bir an önce onların anlayacağı dilden yoğun kampanyalarla çocukluk çağı aşılarını eksiksiz yaptırmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Yavuz, kızamığın Kovid'den çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek özellikle 12 ay öncesi çocukların enfekte olması durumunda virüsün beyne yerleşerek 7-8 yıl sonra çok ağır sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

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