Prof. Dr. Yaşar: İzmir'de barajlardaki doluluk oranı düştü - Haberler

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'de kurak dönemden geçilirken, barajların doluluk oranı düştü. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, olağanüstü kuraklık dönemi yaşandığını vurgulayıp, şehrin su ihtiyacının yüzde 44'ünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 75 olan doluluğun yüzde 63'e düştüğünü söyledi. Sıcaklar etkili olduğunda buharlaşmayla bu oranın daha da düşeceğine dikkat çeken Yaşar, önlem alınması gerektiğini belirtti.

İzmir'in su ihtiyacı, Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor ancak soğuk hava nedeniyle yeterli yağış olmayınca barajlardaki su oranlarında düşüş yaşandı. Özellikle İzmir'in ana içme suyu barajı olan ve kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı'da su seviyesindeki düşüş dikkat çekti. İZSU verilerine göre, Tahtalı geçen yıl yüzde 74 iken, bu sene yüzde 63'e düştü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 91 olan su seviyesi, bu sene yüzde 71'e, Ürkmez Barajı'nda yüzde 89 olan su seviyesi yüzde 88'e, Gördes Barajı'nda yüzde 9'dan yüzde 5'e, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 83'ten yüzde 82'ye geriledi.