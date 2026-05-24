Diyabet, kolestrol, tansiyon hastalarına uzmanından et ve tuz tüketimi uyarısı: Tatil moduna girmeyin

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Tetiker, Kurban Bayramı'nda diyabet, hipertansiyon, obezite, kolesterol ve kalp hastalığı bulunan kişilerin et ve tuz tüketimi ile şekerli ikramlarda kontrollü davranması gerektiğini söyledi. Tetiker, "Risk grupları tatil moduna girmemeli, olması gerektiği saatte ve ölçüde ilaçlarını ihmal etmeden kullanmalıdır" dedi.

TATLI İKRAMLARINDA KONTROLLÜ OLUNMALI

Özellikle et tüketimi konusunda aceleci olunmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Tetiker, "Kurban Bayramı et tüketme bayramı değil, birlik, beraberlik, dayanışma bayramıdır. Bu şekilde görmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Eti mutlaka dinlendirerek tüketmeliyiz. Mümkünse kurbanın kesildiği gün değil, bir ya da iki gün sonra ve yanında mutlaka bol sebze ile tüketmek son derece önemli. Tansiyon problemi olanlar varsa etin üzerine tuz atmama konusunda hassas olmaları gerekiyor. Kanda lipit yüksekliği, kolesterol hastalığı ya da kilo problemi olanların yağsız, az yağlı et tüketmelerini öneriyoruz. Ayrıca kuşkusuz bayram nedeniyle ev, aile, komşu ziyaretleri olacak ve tatlılar ikram edilecek. Özellikle diyabetik hastalar bu konuda kontrollü olmalıdır. Ayrıca etin yemek olarak kullanımında kızartma yerine daha çok haşlama ya da ızgara yönteminin kullanılması faydalı olacaktır" diye konuştu.

GUT HASTALARI ET TÜKETİMİNDEN KAÇINMALIDIR

Aşırı et tüketimi ve tuzlu beslenmeden kaynaklı oluşabilecek risklerden bahseden Prof. Dr. Tetiker, "Özellikle tuz konusunda dikkatli olunmazsa o zamana kadar kontrol altında olan kan basıncı, hipertansiyon aktif hale gelebilir. İlaçlar yetmeyebilir. Kan yağları yüksek olan hastalardaki aşırı yağlı beslenme; yağların damar duvarında birikerek ek damar hastalıklarına neden olabilir. Bir de ürik asit yüksekliği olan, gut hastası kişiler için et tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Ürik asit kanda yüksek olduğunda böbrek taşına ve böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Yine ürik asit yüksekliğine bağlı kalp damarlarında ek riskler ortaya çıkabilir. Eklemlerde birikerek gut artriti dediğimiz, hastanın yaşam kalitesini son derece düşüren, çok şiddetli ağrıların eşlik ettiği, özellikle ayak başparmağında sıklıkla gördüğümüz eklem problemlerine yol açabiliyor. Bu nedenle böyle bir problemi olanlar, et tüketiminden kaçınmalı ve bol sıvı tüketmelidir" ifadelerini kullandı.

Tetiker, risk grubunun Kurban Bayramı'nda olması gerektiği saatte ve ölçüde ilaçlarını ihmal etmeden kullanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Risk grupları tatil moduna girmemeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı