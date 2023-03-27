Prof. Dr. Tecer: Türkiye'de karla kaplı günler 2,5 güne düştü

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de karla kaplı gün sayısının her geçen yıl düştüğünü belirterek, "Mesela iki sene önce karla kaplı gün sayısı aşağı yukarı 9 gün idi. Geçen yıl biraz artış oldu ancak bu yıl bugüne kadar karla kaplı gün sayısı 2-2,5 güne düştü" dedi.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de son dönemlerde kar yağışında azalma olduğunu söyledi. Türkiye'de son 50 yılda karla kaplı gün sayısının ortalama 28.4 gün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tecer, "Ancak 2001'den itibaren bu rakam 27'ye, 2010'dan itibaren ise 26 güne düşmüş durumda. Mesela iki sene önce karla kaplı gün sayısı aşağı yukarı 9 gün idi. Geçen yıl biraz artış oldu ancak bu yıl bugüne kadar karla kaplı gün sayısı 2-2,5 güne düştü" diye konuştu. .

Kuraklıkla ilgili alınacak önlemlerin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Adaptasyon yani iklim değişikliğine uyumlu bir hayat biçimi benimsememiz gerekiyor. Öncelikle zihniyetimizin değişmesi, çevreye duyarlı, daha az salınım, karbon salınımı yapan aktiviteleri günlük yaşantımızda bireysel tercihlerimiz haline getirmeliyiz. İkincisi, suların kullanılmasında tarımsal faaliyetlerde vahşi sulamadan vazgeçip daha damlama sulama sistemine dönüşmeli. Üçüncü olarak bölgelerde su potansiyeline orantılı olarak bir iklim modeline, orantılı olarak bir tarımsal faaliyete geçmeliyiz. Endüstride suların tekrar kullanılması ve proseslerde bu kazanılmış suların kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekir" ifadelerini kullandı.