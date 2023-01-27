Prof. Dr. Tecer: Trakya'da günde 450 bin ton su tüketiliyor, deşarj lüksümüz kalmadı

Türkiye'de son dönemde mevsim sıcaklıklarının normalden yüksek seyretmesi, kuraklık tehlikesinin artmasına neden oluyor. Özellikle bazı baraj ve göletler, doluluk açısından alarm verirken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bıyıkali ve Yazır göletlerinde de su çekilmeleri oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, acilen önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı. Tecer, kuraklığın tüm dünyada etkili olduğunu, alınacak önlemlerin mutlaka uygulanması gerektiğini söyleyerek "Evet hayatımızın bir gerçeği haline dönüştü. İklim değişikliğiyle beraber yaşanan kuraklık, sıcaklıkların artması, mevsimlerin artık yavaş yavaş normal dönemlerinden kayması. Tabi ki konuşup geçtiğimiz konular ama bunların yakın, orta ve uzun vadede çok ciddi sonuçları olacak. Dolayısıyla bunlarla mücadele etme iklim değişikliğine uyumlu bir adaptasyon sürecine girme vakti geldi. Yapılması gerekenlerin artık konuşulması gerekiyor. Bu yapılması gerekenler, kuraklıkta yaşamayı öğrenme adına, kuraklığın verdiği zararlardan korunma anlamında devletin, kurumların, sanayicilerin, birey ve vatandaşların yapması gereken iş ve işlemler var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel