Haberler

Prof. Dr. Taner Bilgin: Atatürk'ün Bilecik'ten Geçişi Tarihimizde Önemli Bir An

Prof. Dr. Taner Bilgin: Atatürk'ün Bilecik'ten Geçişi Tarihimizde Önemli Bir An
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Büyük Önder'in cenazesinin Bilecik'ten geçişini anlattı. Bilgin, Bilecik'in Milli Mücadele dönemi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti ve Atatürk'ün cenazesinin 19 Kasım 1938'de İstanbul'dan Ankara'ya ulaştırılmadan önce Bilecik'e gelişinin büyük bir kalabalık tarafından karşılandığını ifade etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla, Büyük Önder'in cenazesinin Bilecik'ten trenle geçişini anlattı.

Prof. Dr. Taner Bilgin, AA muhabirine, Bilecik'in Milli Mücadele döneminde kritik öneme sahip olduğunu, 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgaliyle Batı Cephesi'nin merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Bu sebeple tarihi Bilecik Garı'nın Büyük Önder'e pek çok kez ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Nitekim 5 Aralık 1920'de de İstanbul ve TBMM hükümetleri arasında yapılan görüşmeler, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar tarafından tarihi Bilecik Garı'nda gerçekleştirilecek ve Sevr Antlaşması'nın yırtıldığı yer olarak karşımıza çıkacaktır."

Bilgin, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal ettiğini hatırlattı.

Bu durumun tüm yurtta derin üzüntüyle karşılandığını dile getiren Bilgin, "Atatürk'ün ölümü üzerine yaveri ve Milli Mücadele'deki en yakın arkadaşı Salih Bozok da sarayın zemin katına inmiş ve odasında canına kıymaya çalışmıştır." dedi.

Prof. Dr. Bilgin, Büyük Önder'in cenazesinin 19 Kasım'a kadar İstanbul'da kaldığını, ardından geçici istirahatgahı Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne doğru yola çıkarılmak üzere Savarona yatıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildiğini söyledi.

Naaşın burada törenle trene konulduğunu, ardından Sakarya'ya ulaştığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Sonraki durak ise Bilecik olacaktır. Tren, gece saat 03.00 civarlarında Bilecik Garı'na yanaşmıştır. Yaşlısı, genci ve çocuğu tüm Bilecik halkı ellerinde şamdanlarla, Atatürk'ü son bir kez görebilmek adına buraya akın etmiştir. Ben de başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.