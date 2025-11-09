Prof. Dr. Taner Bilgin: Atatürk'ün Bilecik'ten Geçişi Tarihimizde Önemli Bir An

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla, Büyük Önder'in cenazesinin Bilecik'ten trenle geçişini anlattı.

Prof. Dr. Taner Bilgin, AA muhabirine, Bilecik'in Milli Mücadele döneminde kritik öneme sahip olduğunu, 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgaliyle Batı Cephesi'nin merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Bu sebeple tarihi Bilecik Garı'nın Büyük Önder'e pek çok kez ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Nitekim 5 Aralık 1920'de de İstanbul ve TBMM hükümetleri arasında yapılan görüşmeler, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar tarafından tarihi Bilecik Garı'nda gerçekleştirilecek ve Sevr Antlaşması'nın yırtıldığı yer olarak karşımıza çıkacaktır."

Bilgin, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal ettiğini hatırlattı.

Bu durumun tüm yurtta derin üzüntüyle karşılandığını dile getiren Bilgin, "Atatürk'ün ölümü üzerine yaveri ve Milli Mücadele'deki en yakın arkadaşı Salih Bozok da sarayın zemin katına inmiş ve odasında canına kıymaya çalışmıştır." dedi.

Prof. Dr. Bilgin, Büyük Önder'in cenazesinin 19 Kasım'a kadar İstanbul'da kaldığını, ardından geçici istirahatgahı Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne doğru yola çıkarılmak üzere Savarona yatıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildiğini söyledi.

Naaşın burada törenle trene konulduğunu, ardından Sakarya'ya ulaştığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Sonraki durak ise Bilecik olacaktır. Tren, gece saat 03.00 civarlarında Bilecik Garı'na yanaşmıştır. Yaşlısı, genci ve çocuğu tüm Bilecik halkı ellerinde şamdanlarla, Atatürk'ü son bir kez görebilmek adına buraya akın etmiştir. Ben de başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."