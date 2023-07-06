Prof. Dr. Sultan Üzeltürk: 'Yapay zeka yargı kararlarını veremez, insani bakış açısı lazım'

Yapay zeka uygulamalarıyla hayatımızın her alanına girdi. Hukuk alanında da çeşitli uygulamalarla karşımıza çıkıyor ve hatta yapay zekanın hakim ya da avukat yerine geçip geçmeyeceği tartışılıyor. Konuya ilişkin düzenlenen 'Yapay Zeka ve Hukuka Etkileri' sempozyumda konuşan Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, "Yapay zekanın bir hakim ya da avukat yerine geçeceği kanaatinde değilim. Ama yardımcı olmak bakımından bazı içtihatlara ulaşmada katkı sağlayabilir. Ama yargı kararlarını verme bakımından baktığımızda ortada bir insani bakış açısının olması lazım. Yapay zeka aynı soru iki kez sorduğunuzda iki farklı cevap verebiliyor. İkisi de doğru olmayabiliyor. Şu anda zaten güvenilirliği yok. Güvenilirliği olduğu zamanda da ben yine insan faktörünün ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Sempozyum ; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu üyeleri Av. Selin Çetin Kumkumoğlu ve Av. Umut Zorer ile Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Luis Greco'nun yanı sıra yerli ve yabancı, alanında uzman çok sayıda hukukçuyu ağırladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel