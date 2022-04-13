Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını söyledi. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 11 Nisan'da saat 20.38'de, merkez üssü Ereğli açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin en yakın kara parçası Ereğli'ye 89,23 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Zeminden 37,72 kilometre derinliği olan deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.