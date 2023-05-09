PROF. DR. ŞENER: ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KARŞIMIZA BAŞKA SALGINLAR GELECEK

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Koronavirüs enfeksiyonu artık, dünyamız için önemli bir sağlık problemi olmaktan ve gündemden düştü. Bu son salgın değil. Önümüzdeki yıllarda yine karşımıza başka salgınlar gelecektir. Bizim için önemli olan kısım aslında bu sürecin şu anda hem Türkiye için hem de dünyamız için bitmiş olması" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'un sağlık açısından artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini açıkladığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, pandemi sürecinde Türkiye açısından birçok sürecin başarılı bir şekilde test edildiğini belirtti. Koronavirüs pandemisinden sonra dünyada başka salgınların da görülebileceğini söyleyen

Prof. Dr. Şener, "Koronavirüs enfeksiyonu artık dünyamız için önemli bir sağlık problemi olmaktan ve gündemden düştü. Türkiye'de de bu aralık ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin gündeminden düştüğü duyurulmuştu. Hep beraber atlattığımız ve olumlu sonuçlanan süre içerisinde baktığımızda çok sevindirici bir haber. Türkiye açısından çok önemli aşamaları da hem test ettik hem de başardık diyebiliriz. Çünkü yerli ve milli bir aşımız geldi" ifadelerini kullandı.

Bu sürede Covid-19'la ilgili kullanılacak olan aşıların bir kısmı Türkiye'de yapılır ve imal edilir pozisyona geldi. Özellikle şehir hastanelerinin açılmasıyla yataklı tedavi kurumlarının yatak kapasitesi arttırıldı. Yerli ve milli solunum cihazlarıyla yoğun bakım kapasitemizi de istediğimiz oranda arttırdık ve yenilemiş olduk. Bu sürecin tüm dünya için ve ülkemiz için olumlu sonuçlanması bizim için oldukça sevindirici. Bu son salgın değil. Önümüzdeki yıllarda yine karşımıza başka salgınlar gelecektir. Bizim için önemli olan kısım aslında bu sürecin şu anda hem Türkiye için hem de dünyamız için bitmiş olması" diye konuştu.