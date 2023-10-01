Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu Çin'in Ortak Kalkınma Hedefine Dikkat Çekti

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Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in ortak kalkınma hedefine dikkat çekti.

Çolakoğlu, Çin'in yüz milyonlarca insanı mutlak yoksulluktan kurtararak elde ettiği başarılar ile diğer ülkelere yaptığı yardımların önemini vurguladı.

"Çin, insan onurunu geliştirmek için öncelikli olarak kalkınmaya odaklanıyor. Bu bağlamda yoksulluğun ortadan kaldırılması kilit bir nokta.

Çin, deneyimlerini en az gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkelerle de paylaşmak istiyor. Bu bağlamda Çin'in bu adımı, insanların yaşam standartlarının ve genel olarak insan haklarının iyileştirilmesine çok yardımcı olacak.

Çin, gelişmekte olan ülkelerle teknolojik kalkınma, sosyal ve mali yardım ile kredilerin paylaşılmasında lider bir ülke haline geldi. Bu bağlamda kalkınmayı küresel bir mesele olarak gören Çin, sadece bazı ülkelerin değil, tüm ülkelerin birlikte kalkınması gerektiği düşüncesinde."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)