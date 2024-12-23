Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi ve Tosya Sakarya Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde konuşan Kaymakcı, başarının öğrencinin sevdikleri ve tutkulu oldukları bir alanda çalışmaları halinde geleceğini söyledi.

Kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederek öğrencilerden kariyer hedeflerini belirlemelerini isteyen Kaymakcı, şunları kaydetti :

"Kariyer yolculuğu başarı ve başarısızlıklarla doludur. Her başarısızlık bir öğrenme fırsatıdır. Önemli olan, bu süreçte pes etmemek ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeye çalışmaktır. Böylelikle bir taraftan yaptıklarımızdan ders çıkarırken diğer taraftan geleceğimizi planlamış oluruz. Öte yandan 21. yüzyıl dünyasında meydana gelen bilimsel ve teknolojik değişim yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmakta bu durum da insanın kişisel gelişimini sürdürülebilir hale getirmesini zorunlu kılmaktadır. Geleceğin teminatı olan siz gençlerin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bunu yapacağına ve başaracağına tüm kalbimle inanıyorum."

Etkinlikte konuşan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul da Kaymakcı'ya teşekkür etti.