Prof. Dr. Pampal: Savrun Fayı'nın aktif olduğunu gösteren emare yok

ANKARA Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin stres yüklediği ileri sürülen Göksun'dan Kozan'a uzanan Savrun Fayı'nda inceleme yaptı. Pampal, "Savrun Fayı kırılacak ve Adana yıkılacak" görüşüne katılmadığını belirterek, "Adanalılar, Savrun Fayı'ndan dolayı çok tedirgin. Çalışmalarımda Savrun Fayı'nın aktif olduğunu gösterecek hiçbir ipucuna rastlamadım. Kırılacağını gösterir emare yok" dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 1,5 ay süren Savrun Fayı ile ilgili incelemesini tamamladı. Kozan'da geçen hafta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında da bölgede bulunan Prof. Dr. Pampal, çalışmasının sonucunu DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Pamal, Ekinözü, Göksun, Andırın, Kadirli bölgelerinde yoğunlaştıklarını belirterek "Bazı meslektaşlarımız, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Savrun Fayı'na stres yüklediğini ve bundan sonra Savrun Fayı'nın kırılarak, Adana başta olmak üzere o bölgenin ciddi zarar göreceğini öne sürdüler. Savrun Fayı'nın orta kesimlerini adlandırdığım ve haritalayan kişi olduğum için bunu kendime bir görev olarak algıladım. Göksun'dan başlayıp, çevrede gözlemler yaptık. 15 Haziran'dan itibaren bölgeye tek başıma gittim. Yaklaşık 1,5 ay fayın üzerinde, arazide çalışmalar yaptım. Çalışmalarım sonucunda; Göksun'dan başladım ve Göksun'un içinden geçip batıya doğru Saimbeyli tarafında artçıların çok yoğun olarak yığıldığı bölgede, doğu-batı yönlü kırıklar olduğunu gözlemledim. Göksu Fayı, Savrun Fayı'nın hemen batısında bulunan büyük bir faydır ve aktif görünüyor. Savrun Fayı ve Göksu Fayı neredeyse kuzey-güney doğrultulu faylardır. 'Bunlar kırılacak, stres yüklendi' denirken göz ardı edilen; kırılmalar genellikle doğu- batıda ya da pek çok doğrultuda uzanan faylar var. Bunların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyordu" dedi.

Depreme dayanıklı yapıların yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Pampal "Adana'da güncel deprem aktivitesi incelendiğinde en büyüğü 6,2'i geçmeyen depremler olduğunu görüyoruz. Bu da şubat ayında çok büyük 2 depremde ortaya çıkan hasarlardan daha az hasar verecektir. Adana'da hasarsız olan yapılarda insanların yaşamasını engelleyecek bir durum yok. Yapıların bu tür depremlerde bile hasar gördüğünü gördüğümüz için kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde elden geçirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi kaçınılmaz. Bunları yapacağız. 'Deprem geldi, geliyor' demek yerine yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız" diye konuştu.