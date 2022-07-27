Prof. Dr. Özkan: Kadavradan rahimde Havva'da da güzel sonuç alırsak ivme artacak

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklinin yapıldığı belirterek, "Tam 1 yıl geçmiş. Havva'nın sağlık durumu gayet iyi" dedi. Bir önceki operasyonu da hatırlatarak Derya Sert'in çocuk sahibi olduğunu anlatan Prof. Dr. Özkan, "Havva Erdem'de de güzel sonuç alırsak, biraz daha ivme artacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem'in ameliyatının üzerinden 1 yıl geçti.

Dünyanın birçok yerinden talep olduğunu da aktaran Prof. Dr. Özkan, "Dünyanın her yerinde artık bu tür ameliyatlar yapılacak. Türkiye'de de birçok merkez, bu ameliyatları yapacak. Pandemi döneminden sonra umuyorum ki; bunun mevzuatı tamamlanacak. Bir disiplin altında, birçok merkezde bu ameliyatlar sağlıklı ve uygun koşullarda yapılır diye umuyorum. Havva Erdem'de de güzel sonuç alırsak, biraz daha ivme artacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar bekliyoruz."