PROF. DR. ÖZHASENEKLER: ÇOCUKLAR KALP MASAJI VE OTOMATİK ŞOK CİHAZI İLE BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre herhangi bir engeli olmayan 12 yaş ve üzeri çocuklar, yeniden canlandırma ve otomatik şok cihazı eğitimini öğrenip başarıyla uygulayabilir. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Çocuk nüfusun yüzde 28,5'i 10-14 yaş; yüzde 17'si ise 15-17 yaş grubunda yer alıyor. Yine TÜİK'in 2021'de yayınladığı en son "Türkiye'de ölüm nedenleri istatistikleriöne göre ise ilk sırada yüzde 33 ile dolaşım sistemi hastalıkları geliyor ve bunun da yüzde 44'ü, yani yaklaşık yarısını iskemik kalp hastalıkları oluşturuyor. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin birçoğu ani kalp durması sonucu meydana geliyor. Hastane dışı ani kalp durması sonucu, dünyada yılda 400 bine yakın insan yaşamını yitiriyor. Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler, 27-30 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 19'uncu Acil Tıp Kongresi'nde ülkemizde 12 yaş üstü çocuklara temel yaşam desteği / yeniden canlandırma eğitimi verilmesinin önemine değindi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özhasenekler, "Şahitli ani kalp durmaları dediğimiz hastane dışı gelişen kalp durmalarında, ona şahit olan kişinin ilk 10 dakika içinde müdahalede bulunması, hastanın hayatta kalma şansını 4 kat artırıyor. O nedenle hekim veya sağlıkçı dışı tüm vatandaşlarımızın, özellikle de çocukların temel yaşam desteği / yeniden canlandırma uygulamalarını öğrenmesi ve uygulaması gerekiyor" dedi

"AMBULANSIN OLAY YERİNE VARMA SÜRESİ ORTALAMA 10 DAKİKA"

YAŞAMLA BEYİN ÖLÜMÜ ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ: İLK 4 DAKİKA

"ÇOCUKLARIMIZ HAYAT KURTARAN NEFER OLABİLİRLER"

"OTOMATİK ŞOK CİHAZIYLA BERABER HAYATTA KALMA ŞANSI 8 KAT ARTIYOR"

"BİZDE BU CİHAZLAR KİLİTLİ DOLAPLARDA TUTULUYOR"

Görüntü dökümü:

Otomatik şok cihazı ile yeniden canlandırma yapan çocuk görüntüleri