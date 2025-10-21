Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'a Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından başarılı çalışmaları dolayısıyla "TÜBA Şeref Üyeliği Beratı" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimler Akademisi'nin 62. Genel Kurulu ve Genel Kurul Konferansı, Ankara'da yapıldı.

Konferans sonrası gerçekleştirilen akademi üyelerine berat takdim töreninde, dünyadaki ilk rahim nakli, Türkiye'de ilk çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan'a "TÜBA Şeref Üyeliği Beratı" verildi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden TÜBA Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen olma unvanını da taşıyor.