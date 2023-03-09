Prof. Dr. Oktay Tanrısever: Çin'in Kazan-Kazan Yaklaşımı Ülkeler İçin Faydalı Olabilir

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde dış politika alanında çalışan Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Çin ekonomisinin 2023'te en az yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.

Kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide bu öngörüsünü dile getiren Tanrısever, Çin'in, günümüz dünyasının bir gereği olan kazan-kazan yaklaşımıyla ülkelerin birbirlerine fayda sağlayabileceğini kanıtladığını belirtti.

SES (İngilizce): OKTAY TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dış Politika Uzmanı:

"Dünya ekonomisinin Kovid krizinden toparlandığını düşünüyorum ve tüm dünyada ekonomik büyüme bekliyorum. Çin ekonomisinin yüzde 5 civarında, hatta daha fazla büyümesi çok muhtemel. Çünkü Çin'in ürünlerine yönelik talep artacak. Çin ile daha fazla ticaret yapılması çok muhtemel.

Hem Çin'de hem de Çin ile (iş yapan) ülkelerde olumlu bir iş ortamı olduğunu düşünüyorum.

Kazan-kazan yaklaşımı küresel ekonominin sloganı. Dolayısıyla Çin'in bu konuda yapıcı bir yaklaşımı var. Ticaret küresel olarak geliştirilmeli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

(XHTV)