Prof. Dr. Nükhet Hotar DEÜ'nün 4 yılını değerlendirdi

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'nde 4'üncü yılını tamamlayan Prof. Dr. Nükhet Hotar, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin 4 yıllık yatırım, proje ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandemi şartlarını da kapsayan 4 yıllık süreçte bilimsel alanda yapılan çalışmaların yanı sıra birçok uluslararası çalışmaya da imza attıklarının altını çizen Prof. Dr. Hotar, "Selçuk'ta gıda laboratuvarını 8 ayda bitirdik, diş hastanemizi son teknolojik cihazlarla açtık, Kiraz'da veterinerlik fakültemizi hayata geçirdik, Aliağa'da mesleki ve çevresel hastalıklar hastanemizi 1 yıl içinde bitireceğiz. 2 bin 500 kişilik yurt projemiz başlıyor" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük binasında gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantı düzenledi. DEÜ'de 4'üncü yılını tamamlayan Prof. Dr. Hotar, üniversitenin uluslararası anlamda önemli bir kurum olduğunu belirtti. DEÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, "3 büyük kampüsümüz var. Türkiye'de ilk 5, İzmir'de birinci sıradayız. 15 yerleşkemiz, 10 enstitümüz, konservatuvarımız, 47 araştırma merkezimiz, 2 tane sağlık uygulama araştırma merkezimiz var. Diş hekimliği fakültemizi yeni kurmamıza rağmen, hastanemizi de açtık. Son model, özel sağlık kurumlarında bile olmayan cihazlarımız var. Üniversitemizde 60 bin öğrencimiz var, 2 bin 500'e yakın da yabancı öğrencimiz var. Yabancı öğrenci almak bizim öğrencilerimizin kontenjanına engel değil hem dünya gelişimi hem YÖK'ün aldığı karar gereği tüm üniversiteler yabancı kontenjan ayırıyor, biz bu kontenjanı dolduramadık, sınavları var, kriterleri var. Sayımız her zaman ayrılan kontenjanın 4'te, 5'te biri gibi gidiyor. 106 ülkeden öğrencimiz var. Haksızlığa uğramışız gibi demeyeyim de sanki, sadece 1 ülkeden öğrenci geliyor ya da her isteyen girebiliyor gibi algı oluşturmak isteniyor, bu da üniversitemize yazık. Dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Yaklaşık 7 bin 500 lisans öğrencimiz var. Harvard Üniversitesi sadece lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Biz de lisans üstü öğrenci sayımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bilgi işlem altyapımızı yeniledik. Teknoloji Geliştirme Bölgemizin yüzde 60 büyümesini gerçekleştirdik. Yüzde 60 daha çok kamu kurumlarının sağladığı istisnalardan faydalanılacak. Öğrenci dostu üniversite olmak hedefimiz var. Yurtlarımıza yönelik çalışmalar yaptık, misafirhanelerimizi yurda çevirdik, yemekhanelerimizi, mutfağımızı yeniledik. Bize ulaşan ciddi yurt ya da yemek sorunu olmadı öğrencilerimiz tarafından. 3 bin yataklı öğrenci yurdu yapımının da ilk adımını attık, KYK bizim kampüsümüzde yapacak. Kampüslerimizin olduğu ilçelerimizde de yurt çalışmalarımızı başlattık. Kendimize ait bir yerde de 2 bin 500 yataklı yurdumuzun da bürokratik aşamalarını geçtik. Spora destek veriyoruz, birçok kuruluş bizim yerlerimizi tercih ediyor, biz de paylaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu ve özeti' konulu uluslararası konferansını yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Hotar, "Bakanlarımızın katılımıyla, 'Sınır alanlarda güvenlik algısı: AB, Orta Doğu ve Rusya'daki Fırsatlar ve Zorluklar' başlıklı uluslararası konferansta, bugün Yunanistan'la yaşananları geçen yıl konuştuk. Savunma Bakanlığı'nın katıldığı sempozyumlar yaptık. Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzemizi Sayın Mustafa Şentop'un katılımıyla açtık. Şu an çok sayıda ziyaretçi alıyor. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği bir fors var. Çok değerli bir müze, ilk ve tek olmasıyla gurur duyuyorum. Antik döneme ışık tutan çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

