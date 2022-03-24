Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek - Haberler

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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

AA - Zehra Tekeci - Güncel
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Antalya'da konferans verecek

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 25 Mart'ta "Aile İçi İletişim" konulu konferans verecek.

ANTALYA (AA) - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 25 Mart'ta "Aile İçi İletişim" konulu konferans verecek.

Antalya Valiliği, Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği - SAYAD ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Dört Mevsim Güzel İnsan Olmak" sosyal inovasyon model projemiz kapsamında düzenlenen konferansa Tarhan, konuşmacı olarak katılacak.

"Aile İçi İletişim" konulu konferans, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 25 Mart saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

AA / Zehra Tekeci - Güncel

Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Antalya, Mart, Güncel, Haberler

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