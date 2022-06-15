Prof. Dr. Neşe Buket Aksu: Heyecan güzel ama panik olmayın

18-19 Haziran'da yaklaşık 3 milyon 250 bin aday öğrenci üniversite sınavlarında ter dökecek. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, uzun ve stresli bir çalışma döneminin sonunda sınava girecek olan aday öğrencilere stresle baş edebilmeleri için ipuçları verdi. Prof. Dr. Aksu, "Kendi kendinize elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı, mutlaka başaracağınızı ve hayatın sadece bu 3 saatten ibaret olmadığını telkin edin. Beyniniz, pozitif düşünce stresin getirdiği negatifliği hafifletecektir" dedi.

Aslında hayatta her adımın bir sınav olduğunu hatırlamak gerektiğini söylen Prof. Dr. Neşe Aksu, "Bütün Dünya SİZ'iniz, başka Dünya yok ve kendinize inandığınız sürece en iyiye ulaşırsınız. Bugüne kadar, kendi kendinize elinizden gelenin en iyisini yaptınız, mutlaka başaracağınızı ve hayatın sadece bu 3 saatten ibaret olmadığını kendinize hatırlatın. Beyniniz, vereceğiniz tüm mesajları sizden alır ve siz kendinize inandığınız sürece, her zaman başarıya imza atarsınız" diye konuştu.

Aday öğrencilerin, bütün bir yıl boyunca çok emek verdiğini, stresli günler yaşadığına değinen Prof. Dr. Neşe Aksu, "Baskı altında, vücut ister istemez strese girer. Rahatlamak ve iyi hissetmek için öğrencilerimiz ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına inansınlar. Hayal edin ki, istediğiniz Üniversite ve bölüme girdiniz. Bu resmi beyninize iyi oluşturun. Hayal ettiğiniz yaşantıyı düşünerek sınava girerseniz, bir nebzede olsa stresin getirdiği negatifliği yok edebilirsiniz. Stresi yoğun hissettiğinizde de derin nefes alıp verin. Sınav yerine ne çok erken ne de çok geç gidin. Mümkünse yanınızda size güvenen, sizi seven ve sizi pozitif enerji ile uğurlayanlar olsun. Ama buna imkan yok ise, siz kendinizin de omuzunu sıvazlayarak, pozitif enerjiyi verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Zaman yönetiminin de önemine değinen Prof. Dr. Aksu, "Bilmediğiniz sorularda takılıp kalmayın, sonrasında mutlaka bildikleriniz çıkacaktır. Hep sınav odaklı olunması halinde, beyin kısıtlı bir yere odaklanacaktır. Özellikle stresle baş edebilme konusunda beynin gücünden yararlanmak gerekir. Daha geniş bir bakış açısıyla, beyin telkin yoluyla yönetebilir. Kendinize, ben her şeyde olduğu gibi bu sınavda da başarılı olacağım, her zaman olduğu gibi bu konuda da elimden gelenin en iyisini yapacağım şeklinde seslenin. Beyninize hükmetmeyi öğrenin. Sınavda önünüze cevabını bilemediğiniz, zor bir soru geldiğinde de takılıp kalmayın, zaman kaybetmeden bir sonraki soruya geçin" dedi.

" SINAVA DEĞİL, HAYATTAKİ GERÇEK HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN"

"Şunu asla unutmayın, önemli olan hayattaki hedeflerinizi gerçekçi belirlemenizdir" diyen Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, aday öğrencilere, hedeflerini nasıl belirlemeleri gerektiğini söyledi. Hedeflerin her zaman özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman bağlamında ele alınması gerektiğine belirten Prof. Dr. Aksu, "Bazen hedefinize ulaşmak için yolları değiştirmeniz gerekebilir ama bu hedefinizi değiştirmeniz gerektirmez. Unutmayın ki, hayat sadece bu sınav değil. Başarılı insanlar, düşünce kalkmayı bilebilen insanlardır. Herhangi bir şekilde düştüğümüz zaman, düştüğümüz yerde mi kalıyoruz? Hayır, tabii ki kalkıp yolumuza devam ediyoruz. Bazen destek alarak, bazen de desteğe ihtiyaç duymadan" diye konuştu.

Prof. Dr. Aksu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Aslında mutluluğun, hayata nasıl baktığınız ile ilintili hayatta her adımını bir sınav olarak da görebilirsiniz, yaşanması gereken güzel bir değişim olarak da. Hayata sadece başarı odaklı bakarak, stresinizi arttırmayın. Mutlu olmanın yollarını bulun, zira mutlu insanlar başarıya da imza atmışlardır."

Demirören Haber Ajansı / Güncel