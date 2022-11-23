Prof. Dr. Naci Görür: 'Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin “Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” dedi.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, bu depremle birlikte bölgedeki enerjinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Görür'ün sosyal medya hesabından Düzce'deki depreme ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar, geçmiş olsun. Depremi Saat 04: 30'dan beri takip ediyorum. Daha sonra bilgi vereceğim. Şu ana kadar malum şeyler oluyor. Biliyorsunuz deprem olur olmaz medyaya çıkmama kararım var. Sevgiyle

"DEPREM MUHTEMELEN GÖLYAKA-SARIDERE ARASINDA KIRILMAMIŞ KD-GB UZANIMLI KISIMDA OLDU"

Sarıdere-Gölyaka/Düzce'de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF'ın (Kuzey Anadolu Fayı) bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB (kuzey doğu – güney batı) uzanımlı kısımda oldu.

"BUGÜNKÜ DEPREM İLE BU YÖREDE ENERJİNİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arkadaşlar, Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle."