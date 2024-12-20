Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran'a TÜBİTAK Bilim Ödülü
Konya Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, meta-sezgisel optimizasyon algoritmalar üzerine uluslararası çalışmasıyla 2024 TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülü'nü kazandı.
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, "2024 TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülü"nü aldı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2024 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verildi.
Kıran, meta-sezgisel optimizasyon algoritmaların geliştirilmesi üzerine yaptığı uluslararası çalışmasıyla ödüle layık görüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel