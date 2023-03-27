PROF.DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ ÖNÜNDE 'CERRAHPAŞA' PROTESTOSU

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi'nin, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınma kararı, hastane çalışanları tarafından protesto edildi. Yapılan açıklamada "Cerrahpaşa'daki mağduriyet başka bir mağduriyet ile çözülmeye çalışılıyor. Yetkililerden bu karardan dönmelerini talep ediyoruz" denildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının depreme dayanıksız olması sebebiyle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınması kararı, hastane çalışanları tarafından protesto edildi. 270 sağlık çalışanının başka hastanelerde görevlendirilerek lojmanlardan çıkartılacaklarını öne süren grup, 'Göçebe değiliz ev sahibiyiz' sloganları attı.

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