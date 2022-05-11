PROF. DR. MESUT ÖNEN VE PROF. DR. BÜLENT TAHİROĞLU DÜZENLENEN SEMPOZYUMLA ANILDI

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mesut Önen ve Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu ölümlerinin ikinci yılında düzenlenen sempozyumla anıldı. Roma hukuku alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Önen ve Prof. Dr. Tahiroğlu'nun anısına düzenlenen sempozyumda İtalyan hukukunun hukuk sistemlerine etkileri masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. h.c.mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Önen ve Prof. Dr. Tahiroğlu'nun Türkiye ile İtalya arasında köprü olduğunu söyledi.

İKÜ'nün Şirinevler Yerleşkesi C Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. h.c.mult. Bahri Öztürk, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu Irene Pastorino, İtalya'nın çeşitli üniversitelerinden hukuk bölümü öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

empozyum, uzmanların Prof. Dr. Mesut Önen ve Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'nu anarak yaptıkları açılış konuşmasıyla başladı. Ardından dört oturumdan oluşan sempozyumda sırasıyla 'İtalyan Hukukunun Ceza ve Ceza Usul Hukukuna Etkileri', 'Roma Hukukunun Medeni Hukuk Sistemlerine Etkileri', 'Roma Hukukunun Hukuk Sistemlerine Etkisi', 'İtalyan Hukuk Sisteminin İletişim ve Anayasa Hukukuna Etkisi' başlıklı konular ele alındı.

'İTALYA BİZİM HUKUKİ AÇIDAN AKRABAMIZ'

Sempozyumda konuşan İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. h.c.mult. Bahri Öztürk, 'Prof. Dr. Önen ve Prof. Dr. Tahiroğlu'nun Türkiye ile İtalya arasında köprüydü. Onların vefatından sonra iki ülke arasında sadece akademik hayatta değil, öğrencilerin gidip gelmesi konusunda da bir boşluk doğdu. Biz de 'hocalarımızı analım, bunu da sürekli hale getirelim' diye düşündük. Bu vesileyle İtalya ile Türkiye arasındaki akademik iş birliğini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde canlandırmak ve geliştirmek hedefimiz. Pandemi ortamında İtalya'dan birbirinden kaliteli, nitelikli 8 akademisyen ile istinaf mahkemesi başsavcısı üniversitemize geldi. Onların bu şekilde geldiklerini görmek beni ülkem adına gururlandırdı. İnşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz. İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece ticari ve kültürel anlamda değil hukuki olarak da çok derin. İtalya bizim hukuki açıdan akrabamız. Son derece yoğun bir ilişkimiz var. Üniversite olarak bunu eskisinden daha canlı hale getirmek için bir program hazırladık. Bu programlar öğrencilerimizin kariyer planlaması için de çok önem arz ediyor? dedi.

'BU TOPLANTIYA KATILMAKTAN DOLAYI BÜYÜK ONUR DUYUYORUM'

Roma'dan geldiğini, avukat ve ceza hukuku öğretim üyesi olduğunu belirten Vania Cırese ise yapılan anma programına katılmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti. Cırese, 'Bu toplantı artık iki ülke arasında geleneksel hale gelmiş olan toplantılarımızın bir parçası oldu. Bugün burada toplanma nedenimiz olan Prof. Dr. Mesut Önen ve Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'nu anmak gerçekten bizim için çok önemliydi. Onları tanıma fırsatı buldum. Üniversitelerimiz arasındaki iş birliği şu zamana kadar öğretim üyelerinin değişimi şeklinde oldu bundan sonra da özellikle öğrenci değişimi şeklinde devam ettirmeyi umuyoruz. Dolayısıyla inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda iki ülke arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimini sıklıkla gerçekleştirebilir ve bu iş birliğini yürütebiliriz' ifadelerini kullandı.

'İTALYA'NIN HUKUK ALANINDAKİ EVRENSEL MİRASI ÖĞRENMEYE DEĞER '

Üniversitenin Ticaret Hukuku Anabilim dalı Özel Hukuk Bölümünün akademik kadrosunda yer alan ve geçtiğimiz yıl Rektörlük görevini devralan Prof. Dr.Hanife Öztürk Akkartal ise sempozyumun önemini şu sözlerle özetledi:

'Roma Hukuku, dünyanın her yerinde Hukuk öğrencileri için referans noktasıdır. Bu anlamda insanlığa olağan üstü bir tarih, kültür ve sanat birikimi sunan İtalya'nın hukuk alanındaki evrensel mirası da öğrenmeye değerdir. 'İtalyan Hukukunun Hukuk Sistemlerine Etkileri' başlıklı sempozyumun, kapsamı ve bakış açısı ile bugün burada bulunan tüm konuklar için eşsiz bir birikim sunacağına inanıyorum. Prof. Dr. Mesut Önen ve Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu Hocalarımız 'İtalyan Hukukunun Hukuk Sistemlerine Etkilerini' araştırmak ve yetişmekte olan hukukçulara aktarmak için tutkuyla, emekle, özveriyle çalıştılar. Bizlerin bugün burada gerçekleştirdiği buluşma, değerli hocalarımızın emeğine mütevazı bir teşekkürdür.?

Demirören Haber Ajansı / Güncel