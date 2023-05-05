PROF. DR. MEMİŞOĞLU, İSTANBUL'DAKİ HASTANELERİN DEPREM HAZIRLIKLARINI ANLATTI

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından gündeme gelen İstanbul'daki bazı hastanelerin riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi veya başka birimlere taşınmasıyla ilgili her bir hastane için tek tek bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanelerin son durumuyla ilgili en çok merak edilenleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul sağlık sisteminin depreme hazırlıkta 2019'dan itibaren pek çok revizyona gittiğini hatırlatarak "Örneğin eskiden yakın illerin hastaneleri ile eşleşme yapılarak, deprem sonrası acil afet durumunun bu hastanelerle beraber yürütülmesi planlanıyordu. Çevre illerin de bu depremden etkileneceği hesaba katılarak daha uzak illerdeki depreme dayanıklı büyük hastanelerimiz işin içine dahil edildi. İstanbul'daki her hastanenin, Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) hatta eczanelerin bile hangi uzak ildeki sağlık ekipleriyle eşleştirildiğinin planları yapıldı" dedi.

"İSTANBUL İÇİN KAYSERİ, TRABZON, ERZURUM GİBİ İLLER DESTEK İLLER OLARAK BELİRLENDİ"

"ASM VE ECZANELER İÇİN DE ANADOLU'DAN DESTEK GELECEK"

"HASTANELERİN YÜZDE 82'Sİ YENİ VEYA YENİLENMİŞ DEPREME DAYANIKLI HASTANELER"

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Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul Anadolu yakasında durumu en çok merak edilen hastanelerden biri olan Haydarpaşa Numune Hastanesi ile ilgili de şunları söyledi: "Haydarpaşa'nın bazı binaları sağlam, ama bazı binalarıyla ilgili halen tedirginliğimiz var. Birkaç binayı boşaltmıştık zaten. Şimdi cerrahi bloklarına ve acile bakacağız. Ona göre Haydarpaşa'nın bir kısmı ile ilgili tasarrufta bulunabiliriz. Keza Siyami Ersek de öyle. Onun bazı binaları çok eski, bazı binaları yeni yapılmış. Onlarla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. ya yeni blokları içinde sıkıştıracağız ya da geçici olarak başka hastanelerde hizmet edecek bazı alanları olacak. Sultan Abdülhamid Han Hastanesi de öyle. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok değerli. Orada bin 200 yataklı güzel bir proje yapıldı. Finans Merkezi'nin çok yakınında, hem 2'nci köprü hem 1'nci köprü kesişiminde ve depreme dayanıklı bir zeminde yer alıyor orası da yenileniyor. İçinde prefabrik veya çelik konstrüksiyonlar yaparak, başka alanlarda da hastanenin hizmetini sürdüreceğiz. Ama ana kampus yine hizmetine devam edecek. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bazı binaları ile ilgili analizler yapıyoruz. Orası da yine yerinde hizmet verecek ama binalarla ilgili bir sıkıntı olursa başka alanlar da hizmet verecek şekilde planlıyoruz "