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Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türk Bilim Tarihinde Bir İlk: Medawar Ödülü

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Prof. Dr. Mehmet Haberal, transplantasyon alanında en prestijli ödül olan Medawar'ı kazanan ilk Türk bilim insanı oldu. Ödül, İstanbul'da düzenlenen 30'uncu Uluslararası Kongre'de takdim edildi.

(İSTANBUL)- Bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar, ilk kez bir Türk bilim insanına, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verildi.

Transplantasyon alanında ve bilimde en seçkin ve prestijli dünya ödülü olan Medawar, ilk defa bir Türk bilim insanına, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a değer görüldü. Haberal, İstanbul'da düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Dünya Organ Nakli Derneği'nin (TTS) 30'uncu Uluslararası Kongresi, 22-25 Eylül'de Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapıldı. Kongreye farklı ülkelerden transplantasyonda öncü bilim insanları katıldı. ve Haberal, Medawar ödülünü alan ilk Türk bilim insanı oldu.

Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de kongreye destek verdi.

Medawar Ödülü, evrensel olarak bilimsel başarı için en seçkin dünya ödülleriyle eş değer olarak kabul ediliyor. 1990 yılından beri verilen Medawar ödülü, Prof. Thomas Starzl, Prof. Sir Roy Calne gibi organ naklinde öncü isimlere verildi.

Haberal'a, mayıs ayında, Rusya Transplantasyon Derneği tarafından 11. Moskova Transplantasyon Kongresi'nde, Demikhov Madalyası takdim edilmişti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türk Bilim Tarihinde Bir İlk: Medawar Ödülü
Kaynak: ANKA / Güncel

Bilim İnsanı İstanbul Eğitim Sağlık Güncel

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