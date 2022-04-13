PROF. DR. KUTOĞLU: BÜYÜK DEPREM ÜRETME SÜRELERİ 1000-1500 YIL

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Karadeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, 'Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının dışında kalan bölgelerde hareketler küçük olduğu için kırılma süreleri daha uzun oluyor. Büyük deprem üretme süreleri 1000 ' 1500 yıl gibi aralıklarla oluyor? dedi.

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, önceki gün Zonguldak açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Kutoğlu bölgede büyük depremlerin olup olmayacağını belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Yapıya göre muhtemelen açılma veya bindirmeye bağlı olarak düşey yönlü bir deprem. Buralarda daha büyük depremler olur mu' sorusunu cevaplayabilmek için fayların boyunu bilmek gerekir. Kırılan fayın boyu 100 kilometreden fazlaysa 7'den büyük deprem üretir. 30-40 kilometre bir fay kırıldıysa 6 ila 7 arası bir deprem üretir. Bunları hesaplayabilmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç var.? dedi.

Kutoğlu depremin İstanbul'da hissedilmesiyle ilgili olarak ise, 'Deprem dalgaları daire şeklinde her yöne doğru yayılıyor. Zayıf zeminlerde daha ileriye doğru daha uzun yayılır. Deniz tabanındaki yer kabuğu kalınlığı kısa olur. 10 ila 20 kilometre arasında olur. Onun için bu deprem sığ bir deprem, 10 kilometrede olmuş yüzeysel bir deprem olduğu için hissedilme miktarı daha fazla olur.' diye konuştu.

'BU FAYLAR ZAMANI GELDİĞİNDE DEPREM ÜRETECEK'

Bilinen fay hatları dışındaki deprem çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyen Kutoğlu, yavaş hareket eden fayların da deprem üreteceğini ama bunun şiddetini tahmin edebilmek için daha çok çalışma yapılması gerektiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

'Türkiye'de hep Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı konuşuluyor. Sanki diğer yerlerde deprem olmazmış düşüncesi var. Bu doğru değil. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları daha hızlı hareket ettiği için daha çabuk stres biriktiriyor, daha kısa sürelerde depremler oluyor. Bu fayların dışında kalan bölgelerde hareketler küçük olduğu için kırılma süreleri daha uzun oluyor. Büyük deprem üretme süreleri 1000 ' 1500 yıl gibi aralıklarla oluyor. Kayıtlı tarihte de yoksa biz ne kadar süre geçtiğini bilemeyiz. Bulgaristan'da, Gürcistan'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremler var. Bu faylar zamanı geldiğinde mutlaka deprem üretecek.?