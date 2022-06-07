Prof. Dr. Kemal Şenocak, YÖK üyeliğine seçildi - Haberler

Prof. Dr. Kemal Şenocak, YÖK üyeliğine seçildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ESKİŞEHİR'de 2018 yılından bu yana Osmangazi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Şenocak (54), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi.
ESKİŞEHİR'de 2018 yılından bu yana Osmangazi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Şenocak (54), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında YÖK üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın rektörlük görevinden ayrılmasının ardından yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak getirildi.Prof. Dr. Şenocak, 12 Nisan 2018'de vekaleten, 14 Haziran 2018'de ise asaleten rektör olarak atanmıştı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel