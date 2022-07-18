Prof. Dr. Karacabey: 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Şimdi sırada aday öğrenciler için dönüm nokrası olan tercih maratonu var. İki hafta boyunca adaylar hayatlarının en önemli kararını vermek için uğraş verecek. Prof. Dr. Argun Karacabey tercih dönemine ilişkin açıklamasında, "21. yüzyıl insanı olabilmek için diploma dışında hangi kriterler gerektiğini incelesinler. Adaylarımız, düşündükleri üniversitelerin bunların ne kadarını sağladığını mutlaka sorgulasınlar" tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Argun Karacabey, tercih yaparken öğrencilerin aklında tutması gereken iki önemli husus olduğunu söyledi. Bunlardan birincisi, aldıkları puanla uzun vadeli düşünerek, hayatlarına en faydalı, en fazla mutlu olacakları bölümleri ve üniversiteleri seçmeleri. Karacabey'e göre sınav sonucu elde ettikleri puanla yaşadıkları anlık mutluluk kalıcı olmayabilir. Karacabey, "Aileler için çocuklarının ilk bindeki okulları kazandığını söylemek elbette gurur kaynağı. Ama asıl sonrası önemli, tercihleri beş yıl sonra, on yıl sonra aynı mutluluğu verebilecek mi?" yorumunda bulundu.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNEREK TERCİHLERİNİZİ YAPIN"

Prof. Dr. Karacabey, "Bundan beş altı yıl önce okuduğum bir araştırmasında çarpıcı bir sonuç vardı. Buna göre istediğiniz bir ürünü satın almanın geçici bir mutluluk getirdiği, o yüzden para harcarken anı biriktirecek, hayatınızı etkileyecek deneyimlere para harcamayı öneriyorlardı. O zaman elde edilen mutluluğun, daha uzun vadeli olduğu sonucuna varmışlardı. Üniversite seçmek bölüm seçmek de böyle bir şey. Aldığınız puanı, uzun vadeli düşünerek, geleceğiniz için en faydalı şekilde değerlendirin" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİYE ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMELİ"

Prof. Dr. Karacabey, diğer önemli konunun ise bir üniversitenin öğrencisine yaşam boyu öğrenme bilincini verebilmesi olduğunu vurguladı. Karacabey, "Gelecek insan ömrünün 100 yaşına kadar uzayacağını düşünmek hayal değil. Öyle olduğu zaman yirmi iki yaşında mezun olan bir gencimiz, seksen yıl hayatına devam edecek. Emeklilik yaşı da her geçen yıl öteleniyor. İkinci bir kariyer yapmak isteyebilir insan. Kariyerinde hiçbir değişiklik yapmasa bile aynı sektörde, aynı görevde devam etse bile sürekli yenilikler nedeniyle kendi kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri lazım" şeklinde ifade etti.

Prof. Dr. Argun Karacabey, adayların bu bakış açısıyla tercih edecekleri üniversitenin akademik kadrosu, burs imkanları, İngilizce eğitimi, Erasmus ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarıyla olan iş birlikleri, değişim programlarına katılımı, çift ana dal ve yan dal programları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Karacabey, adayların iş bulmak ya da çok para kazanmak için değil yetenekli oldukları, yapabileceklerine inandıkları ve severek çalışabilecekleri meslekleri seçmelerini de önerdi. Prof. Dr. Karacabey, öğrencilerin okurken mesleğe başlayabilecekleri, mezun olmadan işi öğrenecekleri, mesleklerine ilişkin insanlarla iç içe olabilecekleri bölümlerin ve bunları sağlayacak üniversitelerin öne çıkacağına işaret etti.

21. yüzyıl insanlarını yetiştiren üniversitelerin, öğrencilerine sadece bir diploma değil uluslararası iş sahalarında rahatlıkla yer edinebilecekleri donanımları da sağlamak durumunda olduklarını belirten Prof. Dr. Karacabey, "Uygulamalı eğitime önem veren, onların kişilik ve becerilerini geliştiren, kariyerlerinde önemli bir adım olan gönüllü projeleri, sosyal ve sportif etkinlikleri olan, kulüp ağı güçlü üniversiteler, hayatta da fark yaratan insanlar yetiştirir" diyerek önemli konulara dikkat çekti.

"YURT DIŞI DENEYİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Öğrencilerin, üniversite hayatları boyunca mutlaka yurt dışı deneyimi kazanmalarının önemine de değinen Prof. Dr. Karacabey, "Yurt dışı ağı ve programları geniş olan üniversiteleri seçin. Tek yabancı dil, günümüzde artık farklılık yaratmıyor. Farklı dilleri en iyi öğrenebileceğiniz üniversitelere ve kadrolarına bakın. Bu nedenle, Altınbaş Üniversitesinde uluslararası kurumlarla en geniş iş birliği ağını kurarak, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 47 farklı ülke ile toplam 121 anlaşma yaptık. Bu şekilde, öğrencilerimizin networkünü geliştirmek, hayata bir adım önde başlamalarını istiyoruz" diye konuştu.

"INSPİRE FUTURE PROGRAMI İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE, YÜZDE 100'E VARAN BURS OLANAĞI TANIYORUZ"

Bu arada Inspire Future burs programının da geçen seneden beri çok ilgi gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Karacabey, "Mayıs ayından beri açık olan burs programına gelen başvuruları, rehber öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz, tek tek değerlendiriyorlar. Elemeleri geçenlere, YÖK bursuna ilaveten vakıf üniversitesi olma sorumluluğumuzu yerine getirerek %100'e varan ek burslar veriyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERLE, SEÇMEK İSTEDİKLERİ BÖLÜMÜN AKADEMİSYENLERİNİ BULUŞTURUYORUZ"

Öğrencilerin hayatlarının yönünü belirleyecekleri, önemli bir karar verecekleri bir dönem içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Argun Karacabey, adaylara, mutlaka bir uzman eşliğinde tercih yapmaların önerdi. Karacabey, "18 Temmuz'dan itibaren bizler yerleşkelerimizdeyiz. Teknoloji yerleşkemiz Mahmutbey'de, Sağlık Bilimleri yerleşkemiz Bakırköy'de ve Sosyal Bilimler yerleşkemiz de Gayrettepe'de bulunuyor. Akademisyenlerimizin kapıları da sizlere her zaman açık. Üniversite adaylarını seçmek istedikleri bölümlerin hocalarıyla karşı karşıya getiriyoruz. Bu süreçte, aday öğrenciler hem rehberlik hizmetinden hem de bölümlerle ilgili olarak akademisyenlerin görüşlerinden yararlanabilirler" diye konuştu.

"MUTLU OLACAKLARI BÖLÜMLER, EN DOĞRU TERCİHLERDİR"

Prof. Dr. Karacabey, son olarak aday öğrencilerin yapacakları tercih listesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Aday öğrencilere tavsiyelerinin, istedikleri ve mutlu olacakları bölümleri tercih etmek olduğunu vurgulayarak, istedikleri bölüm gelmedi ise bir yıl daha bekleyip, tekrar hazırlanmayı göze alabilirler" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tercih listeniz kendi isteklerinizi yansıtmalı. En çok okumak istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme doğru sıralama yaparsanız, tercih ettiğiniz bölüme girme, dolayısıyla ileride daha mutlu olma şansınız daha da artıracaktır. Tercih listenizde birden fazla bölüm olacak ise çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin. YKS'de bildiğiniz gibi 24 tercih hakkı bulunuyor. 24 tercihin hepsini doldurmak tüm adaylar için en sağlıklısı."

Demirören Haber Ajansı / Güncel