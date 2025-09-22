Haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı Nahçıvan'da Tarih ve Kültür Üzerine Konuştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı Nahçıvan'da Tarih ve Kültür Üzerine Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nahçıvan Devlet Üniversitesinde katıldığı etkinlikler kapsamında bölgenin tarihi ve kültürel önemini vurguladı, gençlerle buluşarak kitaplarını imzaladı ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Devlet Üniversitesine konuk oldu.

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin daveti üzerine bölgeye gelen Prof. Dr. Ortaylı, ziyaret kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı.

Üniversite Rektörü Elbrus İsayev'in eşlik ettiği Ortaylı, tuz madenlerinde kurulmuş yeraltı tedavi merkezini, 18. yüzyıldan kalma Han Sarayı'nı, Hurufilik tarikatının kurucusu Fazlullah Naimi'nin türbesini, Ordubat ilçesindeki tarihi yapıları, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in anıtlarını ziyaret etti.

Ortaylı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası Cambridge Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Burada düzenlenen söyleşide bölgenin tarihi ve kültürel önemine değinen Ortaylı, Nahçıvan'ın Türk dünyası için stratejik ve kültürel köprü niteliği taşıdığını vurguladı.

Gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine işaret eden Ortaylı, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak kitaplarını imzaladı. Programa yoğun ilgi gösteren akademisyenler ve öğrenciler, söyleşi sonunda ünlü tarihçiyle fikir alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Ortaylı, daha sonra Haydar Aliyev Sarayı'nda devlet erkanı ve Nahçıvan'ın önde gelen isimlerinin de katıldığı geniş topluluğa hitap etti.

Buradaki konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi zemine dayandığını belirten Ortaylı, Haydar Aliyev'in "bir millet iki devlet" sözlerini "sihirli bir formül ve tarihi bir ifade" olarak nitelendirdi.

Tarihçi, yazar Ortaylı, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürden siyasete, ekonomiden eğitime kadar her alanda güçlenerek sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili atılan skandal kj'ye soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturma büyüyor! Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Dev holdinge yönelik soruşturma büyüyor! Özel okul zincirine de kayyum
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor

"Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor"
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.