Prof. Dr. İlber Ortaylı Nahçıvan'da Tarih ve Kültür Üzerine Konuştu

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Devlet Üniversitesine konuk oldu.

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin daveti üzerine bölgeye gelen Prof. Dr. Ortaylı, ziyaret kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı.

Üniversite Rektörü Elbrus İsayev'in eşlik ettiği Ortaylı, tuz madenlerinde kurulmuş yeraltı tedavi merkezini, 18. yüzyıldan kalma Han Sarayı'nı, Hurufilik tarikatının kurucusu Fazlullah Naimi'nin türbesini, Ordubat ilçesindeki tarihi yapıları, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in anıtlarını ziyaret etti.

Ortaylı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası Cambridge Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Burada düzenlenen söyleşide bölgenin tarihi ve kültürel önemine değinen Ortaylı, Nahçıvan'ın Türk dünyası için stratejik ve kültürel köprü niteliği taşıdığını vurguladı.

Gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine işaret eden Ortaylı, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak kitaplarını imzaladı. Programa yoğun ilgi gösteren akademisyenler ve öğrenciler, söyleşi sonunda ünlü tarihçiyle fikir alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Ortaylı, daha sonra Haydar Aliyev Sarayı'nda devlet erkanı ve Nahçıvan'ın önde gelen isimlerinin de katıldığı geniş topluluğa hitap etti.

Buradaki konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi zemine dayandığını belirten Ortaylı, Haydar Aliyev'in "bir millet iki devlet" sözlerini "sihirli bir formül ve tarihi bir ifade" olarak nitelendirdi.

Tarihçi, yazar Ortaylı, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürden siyasete, ekonomiden eğitime kadar her alanda güçlenerek sürdüğünü vurguladı.