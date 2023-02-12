Prof.Dr.Haluk Özener: 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7.8 metreye varan kaymalar gözlemlendiğini açıkladı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7.8 metreye varan kaymalar gözlemlendiğini açıkladı. Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları anlamına gelen, 'atım' tespitleriyle ilgili bilgi veren Özener, "Saha incelemeleri devam ettikçe daha da netleşecek ama 7-8 metreye varan atımlar olduğunu biliyoruz" dedi. Özener, artçı deprem sayılarında da bir azalma olmadığını belirterek, "Günde 500 artçı deprem çözüyoruz, ilerleyen zamanda azalacaktır" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, sahada incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İLK ÇALIŞMALARDA 3 METRELİK ATIMLAR SÖYLENMİŞTİ, 7-8 METREYE VARAN RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

ARTÇI SAYILARINDA BİR AZALMA YOK