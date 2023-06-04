Prof. Dr. Halim Orta: Sel felaketleri kuraklığın devamıdır

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, sel felaketlerinin kuraklığın devamı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Orta, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince sahil dolgu alanında "Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, kuraklığın ardından sel felaketlerinin yaşandığını belirtti.

İklim krizinin basit şekilde tanımlanabileceğini aktaran Orta, "İklim krizi, 1800'lü yıllara kadar dünyanın doğasında olan solar radyasyon dengelerinden kaynaklanan ısıma ve soğuma dönemlerini tanımlar. Buzul çağında dünya değişik dönemlerde ısınmış ve soğumuştur. Bu aslında dünyanın canlılığını da gösterir."dedi.

Sel felaketlerinin kuraklığın devamı olduğuna dikkat çeken Orta, "Sel felaketleri kuraklık senaryosunun devamıdır. Kuraklık olduğu için arkasından sel felaketleri geliyor. Kurak dönemler olmasa zaten herhangi bir sel hadisesi yaşamamız söz konusu olmayacak."diye konuştu.

Orta, yer üstü kaynaklarının geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Bu dalgalı coğrafyada gölet ve barajları hızlı biçimde inşa etmek, bunları içme kullanma suyu ve tarımsal kullanma amaçlı da kullanmamız gerekecek. Bunları yapabilmek için yerel yönetimler ve merkezi hükümetin mutlaka entegre biçimde birlikte çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Söyleşide, avukat Güneş Gürseler de vatandaşlara çevre konusunda anayasada yer alan haklarını anlattı.

Söyleşinin ardından üreticiler tarafından hazırlanan yöresel ürünler satışa sunuldu.