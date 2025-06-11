Prof. Dr. Gazi Yaşargil İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Hayatını kaybeden ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, memleketi Diyarbakır'da sağlıkçılar tarafından anıldı. Anma programında konuşan İl Sağlık Müdürü, Yaşargil'in tıp tarihine katkılarını vurguladı ve onun bilim mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Hayatını kaybeden dünyanın en büyük beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gazi Yaşargil, memleketi Diyarbakır'da sağlıkçılar tarafından anıldı. Anma programında konuşan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, "Acımız büyük. Ancak gururumuz daha da büyük. Diyarbakır böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen, modern beyin cerrahisinin öncü isimlerinden, mikronöroşirürjinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan ve 99 yaşında yaşama veda eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil memleketi Diyarbakır'da anıldı.

Adının taşındığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, düzenledikleri anma programında Yaşargil'i kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, tarifsiz bir hüznün ve derin bir minnetin gölgesinde toplandıklarını söyledi.

"Tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı"

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i tıp dünyasının kutup yıldızı olarak değerlendiren Asiltürk, "İnsanlığa adanmış bir ömrün sahibi, beyin cerrahisinin yaşayan efsanesi, Diyarbakır'ımızın gururu Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ebediyete uğurlamanın derin acısını yaşıyoruz. O sadece bir hekim değildi. O, insan beyninin sınırlarında dolaşan, imkansızı mümkün kılan, bir milleti olduğu kadar insanlığı da onurlandıran bir bilim çınarıydı. Geliştirdiği teknikler, mikrocerrahiye kazandırdığı yenilikler ve yetiştirdiği yüzlerce hekimle tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı" diye konuştu

Dünyanın dört bir yanındaki ameliyathanelerde onun adını taşıyan yöntemlerle insanların hayata tutunduğunu aktaran Asiltürk, onun mirasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

'Onun bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak bizlerin en büyük sorumluluğudur'

Yaşargil'in adının taşındığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sadece bir sağlık kurumu değil, Yaşargil'in ilminin, emeğinin ve vizyonunun yaşayan bir abidesi olduğuna dikkat çeken Asiltürk, "Bugün ismini taşıyan bu hastanede, onun bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı, bu hastanede yalnızca bir tabela değil; burada yürütülen her bilimsel çalışma, her tedavi, her umut dolu iyileşme onun ışığında sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Acımız büyük. Ancak gururumuz daha da büyük" diyen Asiltürk, "Diyarbakır böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ilmi baki olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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