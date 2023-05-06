Prof. Dr. Fatih Özkafa, 'Hat Sanatı' eserinde hattın tarihçesini ve ustalarını ele aldı

Hat sanatının ayrıntılarını, tarihçesini ve ustalarını anlatan Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın yeni kitabı "Hat Sanatı"nın tanıtım toplantısı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Taksim Kitabevi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Özkafa, akademik çalışmalarında hat sanatı tarihi üzerine yoğunlaştığını belirterek aynı zamanda uygulama dersleri de verdiğini söyledi.

"Osmanlı'dan Bugüne" alt başlığıyla yayınlanan kitabında, hat sanatının tarihi serüveni üzerinde durmaya çalıştığını dile getiren Özkafa, "Osmanlı öncesine kısaca değinerek o tarihlerden günümüze kadar bir dönemi inceledik. Bu yazının ortaya çıkışı, malzemeler, önemli hattalar, hat sanatında önemli inkılaplar gibi konu başlıkları var. Ayrıca uygulamayla ilgili birtakım detaylara da yer vermeye çalıştık." diye konuştu.

Özkafa, daha önce hat sanatı üzerine yazılmış kitaplarda pek yer almayan konulara da eserde yer verdiklerini aktararak "Mesela karalamalar üzerine, hat sanatında yaygın olarak kullanılan ibarelerin derli toplu listesinin yer aldığı bir başlığımız var. Hoca talebe ilişkileriyle ilgili farklı yaklaşımlar, camilere göre tarzların nasıl farklılaştıklarına ve terminolojik birtakım önerilere de yer vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Okurlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Fatih Özkafa, toplantının ardından kitabını imzaladı.