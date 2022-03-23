Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'tan tıp öğrencilerine yapay zeka çağrısı Açıklaması - Haberler

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Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'tan tıp öğrencilerine yapay zeka çağrısı Açıklaması

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'tan tıp öğrencilerine yapay zeka çağrısı Açıklaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, yapay zekayla ilgili tıp öğrencilerine önerilerde bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, yapay zekayla ilgili tıp öğrencilerine önerilerde bulundu.

Kılıç, İnönü Üniversitesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğindeki konuşmasında, bilginin önemine işaret etti.

Bu anlamda teknolojinin iyi takip edilmesi gerektiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"İlerideki rakipleriniz bir yapay zeka. Eğer bilgisayarlarla ilgileneniz varsa, şimdiden bu alana yönelsin. Yapay zeka, hekimlikte de karşınıza çıkacak ve muhtemelen bu programların bir çoğunu hekimler kurmak zorunda zaten. Sizin insan olarak yapabileceğiniz hata payını minimuma indirecek bir sistem bu."

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ali Beytur ise etkinliğin ikincisini düzenlediklerini hatırlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tıp öğrencilerinin seslendirdiği ezgileri dinledi.

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'tan tıp öğrencilerine yapay zeka çağrısı Açıklaması

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'tan tıp öğrencilerine yapay zeka çağrısı Açıklaması

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Yapay Zeka, İstanbul, Güncel, Haberler

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