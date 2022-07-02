Prof. Dr. Ertuğrul: Kapalı alan ve toplu taşımada maske takılmalı

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Alışveriş merkezine girdiğimizde, kapalı alana girdiğimizde, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığımızda kişilerin mutlaka maske takması gerekir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, dünyada pandeminin bitmediğini, Türkiye'ye de de son dönemlerde olgu sayılarının arttığını söyledi. Tedbirlerin kaldırıldığını ve bireysel önlemlere yönlenildiğini dile getiren Ertuğrul, "Yeni alt varyantlar insanları hasta etmeye devam ediyor. Olgu sayıları Almanya, Kuzey Amerika, İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede çok ciddi sayılara ulaştı ve 100 binlerin üzerine çıktı. Ne yazık ki can kayıpları da her ülke bazında bakarsak örneğin; Almanya'da 100'ün üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'ün üzerinde. O nedenle de bunun bir toplumsal halk sağlığı sorunu olduğu bilinciyle davranılması gerekiyor ve sağlık otoritesinin bu işin sorumluluğunu tekrar bireylerden alıp kendisinin önlemlerle yürütmesi gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak ne yazık ki sonbahara doğru çok daha kötü bir biçimde girebiliriz. Ben zaten kapalı alanlarda ve toplu taşımlarda maskemi hiçbir zaman çıkartmamıştım. O nedenle ben yine aynı öneriyi yapıyorum. Evet açık alanlar risksiz olabilir yaz dönemi hepimiz birbirimizden daha uzak mesafelerde açık alanlarda bulunabiliyoruz ama bir alışveriş merkezine girdiğimizde, bir kapalı alana girdiğimizde, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığımızda kişilerin mutlaka ve mutlaka maske takması gerekir" diye konuştu.

Türkiye'de maymun çiçeği hastalığının görülmesiyle bu vaka sayılarında artış beklendiğini de söyleyen Ertuğrul, "Bu vakanın olması aslında Türkiye'de olasılıkla başka olguların da olduğunu gösterir ama bizim tespit edebildiğimizi de gösterir çünkü maymun çiçeği hastalığı bizim ülkemizin yanı başındaki ülkelerde görülen, dünyada da şu anda 50 civarında ülkede görülen bir hastalık. Bunun sıkıntısı şu; bugüne kadar hep Afrika'da, 1970'lerden beri Afrika'da görülen hastalığın dünyanın diğer ülkelerinde de görünüyor olması ve yayılıyor olması. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Türkiye'de görülmüş olması bundan sonra da artık maymun çiçeğinin bizim ülkemizde de görüleceği anlamına gelir" dedi.