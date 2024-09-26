Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Erdal Baykan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Erdal Baykan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi (MEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Baykan'ın (60) cenazesi, Mersin'den memleketi Kozan ilçesindeki Hoşkadem Camisi avlusuna götürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Baykan'ın naaşı Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Baykan'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, MEÜ'den akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Mersin Üniversitesi Yerel Haberler 3-sayfa Mersin Baykan Eğitim Güncel Kozan adana

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Eylül Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı? Cem Garipoğlu mezarı nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });