Prof. Dr. Erdal Baykan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi (MEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Baykan'ın (60) cenazesi, Mersin'den memleketi Kozan ilçesindeki Hoşkadem Camisi avlusuna götürüldü.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Baykan'ın naaşı Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Baykan'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, MEÜ'den akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
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