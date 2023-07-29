Prof. Dr. Durdağı: Yapay zeka teknolojileri ile ilaç tasarlayabilecek araştırmacı eczacılar yetiştireceğiz

Türkiye'de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve bu alanda uluslararası düzeyde söz sahibi olunması amacıyla kurulan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eczacılık Fakültesi, Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi (HİTMER) ile de farklı hastalıklara karşı yeni ilaçların belirlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi. Prof. Dr. Serdar Durdağı, amaçlarının diğer Eczacılık fakültelerinden farklı olarak bilimsel çalışmalarda, yapay zeka teknolojilerinin ilaç tasarım ve geliştirilmesine odaklanan uzman öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Nisan 2022'de dünya standartlarında ilaç ArGe çalışmaları yapabilecek öğrencileri yetiştirmek amacıyla Eczacılık Fakültesini kurduklarını söyleyen BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere fakülte ile ilgili bilgi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 yılında desteklenen ve Türkiye de ilk kez kurulan 'Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi-HİTMER', Tıp Fakültesi ile birlikte Eczacılık Fakültesi öğrencileri içinde önemli bilimsel projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Bu merkezde farklı hastalıklara karşı bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yaptıklarını belirten Prof. Dr. Durdağı, "HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerimizde yer alabiliyor. Eczacılık ve Tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyorlar" dedi.

"AMACIMIZ ARAŞTIRMA ODAKLI ECZACILAR YETİŞTİRMEK"

Prof. Dr. Durdağı, "Türkiye de Eczacılık Fakültesi mezunlarının büyük bir bölümü eczanelerde çalışmaktadır. Ancak A.B.D ve Avrupa'daki ülkelere baktığımızda mezunlarının önemli bir bölümünün akademi ve ilaç endüstrisi sektörlerinde istihdam edildiğini görmekteyiz. Türkiye'de araştırma- geliştirme ve bilimsel çalışmalarda yer alan eczacıların oranını arttırmak amacıyla BAU Eczacılık Fakültesinde ana amacımız araştırma odaklı eczacıların yetiştirilmesidir. Özellikle ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine dahil olmak isteyen, bilgisayar destekli ilaç tasarım ve geliştirme çalışmalarında yer alabilecek araştırmacıları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemizi kurarken akademisyen kadromuzu buna yönelik olarak özenle seçtik. Araştırma odaklı bir akademisyen ağımız var. Bu nedenle öğrencilerimizi daha ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendiriyor ve hocalarımızın yürütücülüğünü yaptığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜSEB, BAP gibi projelerde onlara yer veriyoruz" şeklinde konuştu.

"GELİŞTİRECEĞİMİZ İLAÇLAR KİŞİYE ÖZGÜ VE YAN ETKİLERİ AZ"

Prof. Dr. Durdağı merkezin çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

"Türkiye'de ilk kez kurulan Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi'nde bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle geliştirilen ilaçlar rasyonel, kişiye özgü ve yan etkileri daha az oluyor. Farklı hastalıklara karşı yeni ve etkin ilaçları çok daha kısa sürede belirleyebiliyoruz. Özellikle yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla yeni ilaçların geliştirilmesi ve belirlenmesi bizim için çok önem arz ediyor. COVID-19'u ne kadar geride bırakmış gibi görünsek de her an yeni pandemilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu ihtimale karşı daha etkili, hızlı ve doğru ilaçların geliştirilmesi için burada çalışmalar yapıyoruz. HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerde yer alabiliyor. Eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyor. Eczacılık Fakültemizin vizyonu akademik kariyer düşünen ve Ar-Ge çalışmalarında yer almak isteyen öğrenciler yetiştirmektir. Bu yönde geliştirdiğimiz fakülte programına baktığımızda, Türkiye'deki diğer fakültelerden çok daha farklı olduğunu görebiliriz.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK KURUM İLE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ile bilimsel işbirlikleri yaptıklarını belirten Prof. Dr. Durdağı sözlerini şöyle devam etti:

"Birinci yıldan itibaren öğrencilerimiz mezun olduklarında en az bir programlama diline hakim olsun diye Üniversitemizin Yapay Zeka mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri ile iş birliği yapıyoruz. Fakültemizin birinci yılında kodlamaya dair bilgilerini ve tecrübelerini artırıyoruz. 2'inci ve 3'üncü yıllarında ise kodlama ile öğrendikleri bilgileri yeni ilaçların tasarım ve geliştirmesi kapsamında rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun dışında zorunlu olarak ders programına koyduğumuz moleküler modelleme ve moleküler simülasyonlar gibi derslerimiz var. Eczacılık düşünen ve Eczacılık Fakültesi'ni tercih etmek isteyen öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin laboratuvarlarını gezmeye davet ediyorum. Akademisyenlerimiz burada onlara çok daha detaylı bilgiler verecektir. Öğrenci laboratuvarlarımızı bu yıl tamamladık ve Fakültemizdeki öğrenci ve araştırma laboratuvarlarımızın olanakları olarak en üst seviyede olduğunu söyleyebilirim."

"BURADA ETKİLİ VE DENEYİMLİ BİLİM İNSANLAR İLE VE İYİ BİR ALT YAPIDA ÇALIŞMA FIRSATI VAR"

HİTMER'de çalışmalarına devam eden BAU sinirbilim programında doktora öğrencisi Okan Sezgin, yaptıkları çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

"8 yıldan beri bu alana yönelik bir ilgim vardı. Bundan dolayı moleküler modelleme ve çeşitli istatistiksel mekanik tabanlı araştırmalara yönelik çalışmalar yapmak istiyordum. HİTMER'de de buna dair bir fırsat yakalayıp çalışmalara başladım. Burada etkili ve deneyimli bilim insanları ile iç içe ve iyi bir alt yapıda çalışma fırsatı yakalayabiliyoruz. Oluşturduğumuz modeller ile çok daha hızlı ve etkin ilaç taramaları yapabiliyoruz. Bu durum günümüzde yapay zeka gibi çeşitli destekleyici modeller ile gelişmekte. Biz de buna ayak uydurmaya hatta öncülerinden olmaya çalışmaktayız."