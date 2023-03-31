Prof. Dr. Dündar: Dünya, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Endişe Duyuyor

Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Merthan Dündar, Japon hükümetinin Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suları denize boşaltacağını açıklamasının, tüm dünyada kaygıya yol açtığını belirtti.

SES 1 (Türkçe): Prof Dr. MERTHAN DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü:

"Bu sadece Japonya ya da çevre ülkelere zarar verecek bir şey değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir olay. Niye? Globalleşen dünyada şu anda Atlas Okyanusu'nda tutulan balığı da yiyor insanlar, Büyük Okyanus'ta, Pasifik Okyanusu'nda da tutulan balığı da yiyor. Onun için bu hakikaten tüm insanlık için bir problem yaratacak gibi gözüküyor."

Japon hükümeti Ocak ayında yaptığı açıklamada, zarar gören Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santrali'ndeki radyoaktif atık suları, ilkbahar veya yaz aylarında Pasifik Okyanusu'na boşaltacağını bildirmişti.

SES 2 (Türkçe): Prof Dr. MERTHAN DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü:

"Burada kolay ayrıştırılmayan trityum maddesi var. Arıtma sistemi, kısa adıyla ALPS (Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi) diye bir sistem. Bu nükleer atıkları temizleme sistemi. Bu sistemin nükleer atıkların içindeki tüm maddeleri temizlediği söyleniyor ama trityum konusunda, takip ettiğim kadarıyla, bir problem olabileceğini uzmanlar söylüyor."

Dündar, Japon hükümetinden yapılan açıklamaya göre 30 yıl kadar sürebilecek su boşaltma sürecinin uzunluğundan duyduğu kaygıyı da dile getirdi.

SES 3 (Türkçe): Prof. Dr. MERTHAN DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü:

"İki yılda bütün suyu boşaltmayacaklar. Yine anladığımız, incelediğimiz kadarıyla 30-40 yıllık bir süreç içerisinde, peyderpey bu denize bırakılacak. Açıkçası endişe ettiğimi söylemem lazım."

Dündar, insanların endişelerini hafifletmek için tüm ülkeleri, Japon hükümetinin Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu tahliye planına müdahale etmeye çağırdı.

SES 4 (Türkçe): Prof. Dr. MERTHAN DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü:

"Olabileceği kadar şeffaf ve tüm sorulara cevap verecek şekilde, farklı ülkelerden bilim insanlarının, sadece bir kurum değil, sadece Atom Enerjisi Kurumu değil, belki STK'ların da işin içine girerek bizleri ikna etmesi ve tatmin etmesi gerekir diye düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)